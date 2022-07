Decomisaron 60 kilos de carne en Palo Santo

Compartir

Efectivos de la Policía decomisaron productos cárnicos que fueron descargados en un mini mercado ubicado en avenida Saavedra, entre calle Argentino Alegre y Pellegrini de la localidad de Palo Santo, cuya faena no contaba con la autorización policial.

Este jueves al mediodía, efectivos de la Comisaría Palo Santo recibieron un llamado telefónico a la línea gratuita 101 y tomaron conocimiento que en el comercio bajaban carne de dudosa procedencia.

Los efectivos fueron al lugar y se entrevistaron con el propietario, a quien le solicitaron las documentaciones del producto cárnico adquirido, exhibiendo el certificado de venta.

En cuanto a la faena realizada, no fue autorizada por la Policía y se dio intervención al Juzgado de Paz local, quien ordenó el decomiso del producto cárnico, labrándose las actuaciones por “Infracción Artículos 73° Y 129° del C.F.P.F., Artículos 236° Y 237° del Código Rural”, procediéndose al secuestro del producto que no estaría apto para el consumo humano.

