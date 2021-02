Decomiso a comercio del C5 fue por la gran cantidad de infracciones cometidas

Compartir

El doctor Cristian Alegre, juez de Faltas del Centro Cívico N°1 de Circuito Cinco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el allanamiento y decomiso a conocido comercio de la zona, se dio a causa de la gran cantidad de infracciones cometidas que acumula.

“Esta comerciante ya viene arrastrando esto desde hace años, juntando actas de infracción, contravenciones judiciales y el operativo fue resultado de innumerables infracciones tanto ordenanzas municipales como contravenciones provinciales, es por eso que se llega a este operativo, este es el resultado”, explicó.

“Son años de trabajo con esta comerciante en cuanto a que infringe normas, hay contravenciones judiciales, sumarios policiales y actas contravencionales municipales, seguramente andaremos de las 50 para arriba no solo de infracciones, sino que órdenes de clausura y todo lo que eso conlleva, ella viene arrastrando desde hace bastante tiempo, acumulando distintas contravenciones”, acotó Alegre.

Asimismo señaló que “este operativo se llevó a cabo por orden del Juzgado de Paz N°3 de la jurisdicción cinco a raíz de la cantidad de infracciones cometidas, la acumulación de faltas, tal es así que el volumen de lo incautado no lo tengo porque es materia de la jueza de paz”.

Aseveró Alegre que “esta comerciante no tiene habilitación, viene arrastrando violaciones a las normas municipales, contravenciones, no hay ningún tipo de persecución contra nadie, es simplemente cumplir con lo que está previsto en las leyes y nada más, que esto sirva de ejemplo para los demás comerciantes. Esta situación que estamos atravesando debemos sortearla entre todos, debemos poner un poco de cada uno para que el resultado sea positivo, este operativo realizado se viene pensando desde hace mucho tiempo a raíz de la acumulación de lo que infringe esta mujer”.

“En lo que más hacemos prevención es en la venta de bebidas alcohólicas fuera de horario con todo lo que eso implica y significa, donde está el consumo excesivo de alcohol, la venta a menores también, es por eso que el trabajo que hacemos desde la Municipalidad en conjunto con la Policía es tarea más que nada de prevención y concientización a todos los vecinos, trabajamos arduamente para evitar todo este tipo de situaciones”, señaló.

Aclaró además que este tipo de escenarios no son comunes, ya que se llega a esta instancia luego de cometer innumerables infracciones. “Desde la gestión municipal nunca hubo ni va a haber ningún tipo de persecución, ni nada que se le parezca, es concientizar y prevenir a que se cometan infracciones a las ordenanzas, la situación de este comercio es a raíz de la acumulación de infracciones, por eso instamos a los comercios a que se adecúen a las normas vigentes, a las ordenanzas y que se respete más que nada estas situaciones para no llegar a esto. Apelamos al buen sentido de los comerciantes para que de esta manera podamos entre todos salir de esta situación”.

Para finalizar dijo que no tienen un dato certero del alcance de las multas de esta comerciante, “no sé precisar un monto, son varios expedientes en curso, no tengo preciso, pero calculamos más de 500 mil pesos en cuanto a los expedientes que están en curso”.

