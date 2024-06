Decretan nuevos aumentos de precios estacionales y plazo para inscripción a subsidios

Desde Refsa solicitaron a las familias empadronarse inmediatamente, ya que una vez realizada la facturación no tendrán acceso al subsidio energético.

Según informó la empresa de Recursos y Energía Formosa (Refsa), el Gobierno Nacional emitió nuevas disposiciones concernientes a costos de la energía que impactan en hogares, PyMES e industrias de todo el país, las cuales han sido oficializadas y publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Cabe destacar que, las nuevas resoluciones de Secretaría de Energía de Nación, 90/2024 y 92/2024, que entraron en vigencia a partir del 1° de junio y se extenderán hasta el 30 de noviembre de 2024, implican un incremento del costo de la energía que afectará en forma directa a los usuarios formoseños y del Nordeste Argentino, en donde las provincias son electrodependientes, ya que no cuentan con red de gas domiciliaria.

En este marco, desde Refsa, se explicó que “los incrementos de costos de energía impactan tanto a usuarios residenciales como no residenciales a lo largo y ancho del territorio argentino, sumándose a los ajustes ya establecidos en la Resolución 07/2024”.

Además de aumentos de precios en el costo de la energía en todo el país se define una quita de subsidios a usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3), donde la novedad es que los mismos tendrán topes de consumo para percibir subsidios siendo el excedente a dichos topes considerado con el mismo precio que un usuario de ingresos altos (Nivel 1), impactando directamente a los hogares de escasos recursos.

Reducción de subsidios

De este modo, con la implementación de las nuevas resoluciones de Nación, se ha definido una reducción significativa de los subsidios tanto para los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3).

La novedad radica en la introducción de topes de consumo para percibir estos subsidios, alertando que cualquier consumo que exceda estos límites será considerado excedente y se cobrará al mismo precio que los usuarios de ingresos altos (N1).

Así, para el Nivel 2, el límite de consumo mensual subsidiado se ha fijado en 350 kWh, a excepción de los usuarios en la zona fría, donde se incrementa a 700 kWh. Mientras que para el Nivel 3, el límite es de 250 kWh, con una excepción similar para los usuarios en la Zona Fría, cuyo límite se eleva a 500 kWh.

Detalles de los topes de consumo

Para los hogares considerados de “Ingresos Bajos – Nivel 2”: el límite de consumo mensual subsidiado se fija en 350 kWh y para los “Ingresos Medios – Nivel 3”, es de 250 kWh.

Tratamiento de los

kWh excedentes

Además, el artículo N° 3 de la resolución especifica que los consumos que superen estos límites se considerarán “consumos excedentes”, estos serán tarifados sin subsidio, impactando potencialmente en los costos mensuales de electricidad de los hogares afectados.

Entidades de bien público

Por otro lado, se ha establecido una tarifa especial para entidades de bien público, como clubes de barrio, de pueblo, y otras organizaciones sin fines de lucro.

Las mismas serán tarifadas conforme al N2 de ingresos bajos para todo su consumo y para acceder a esta tarifa, es necesario realizar la inscripción correspondiente en el sitio web oficial del Gobierno Nacional www.argentina.gob.ar/subsidios.

Actualización del registro de acceso a los subsidios a la energía

Respecto al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), indicaron que los usuarios previamente registrados no necesitan inscribirse.

Sin embargo, aquellos que figuran “no inscriptos” deberán realizar su inscripción de forma inmediata www.argentina.gob.ar/subsidios con un plazo de 60 días, vigente a partir del 1° de junio, de lo contrario no podrán acceder a los subsidios.