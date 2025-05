Defender lo logrado (Por J.R. Lezcano)

El próximo 29 de junio, el pueblo formoseño tiene nuevamente la responsabilidad de defender con su voto la boleta azul completa. Se trata de sostener y proyectar lo que hemos construido colectivamente a través del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial, creado y liderado por el compañero gobernador, el Dr. Gildo Insfrán. ¿Cómo no acompañar, elección tras elección, a quien ha sido capaz de transformar nuestra provincia con hechos concretos? Mil ciento quince escuelas, más de cuarenta mil viviendas, hospitales de todos los niveles de atención, rutas estratégicas, miles de calles pavimentadas o mejoradas. No son promesas, son obras, son derechos conquistados.

Lo ocurrido el jueves en la localidad de El Colorado no fue más que otro capítulo de una vieja película. El senador nacional Paoltroni y la diputada provincial intentaron montar una escena grotesca, buscando provocar para luego victimizarse. Esta vez no les salió como esperaban. El intendente Mario Brignole no se dejó amedrentar y defendió con firmeza, y también con ingenio, su territorio. No hay que dramatizar, pero sí señalar: una vez más, la oposición recurre a estrategias circenses, buscando cámaras y clics, sin propuestas, sin trabajo territorial, sin compromiso real con nuestro pueblo.

Sabemos cómo operan: graban videos editados, los hacen circular por medios mercenarios financiados por sectores concentrados de poder, e intentan instalar una realidad paralela. Repiten escenas, denuncias armadas, buscando escalar en cargos públicos que luego desatienden. ¿O acaso no es lo que ha hecho la diputada en cuestión, desapareciendo por meses en viajes personales mientras dice representar a los formoseños?

Frente a esa política de cartón, nosotros respondemos con gestión, con obras, con presencia. Y también con convicción: no vamos a permitir que los oportunistas de siempre manchen con sus shows mediáticos lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir.

Defendamos lo logrado. Hagámoslo sin caer en provocaciones, con inteligencia y con unidad. Como lo hizo el intendente Brignole: de pie, con dignidad, ante quienes no traen soluciones sino operaciones.

J.R Lezcano

Nuevo Encuentro