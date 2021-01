Defensa al Consumidor clausuró dos locales comerciales

Compartir

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario dispuso la clausura preventiva de dos locales comerciales de la ciudad de Formosa por contar con mercadería vencida en depósito en un caso, y Falta de habilitación municipal comercial y mercaderías vencidas en góndola lista para la venta al público en otro.

El arquitecto Edgar Pérez, a cargo del organismo precisó que luego de las nuevas disposiciones que rigen en Formosa Capital de bloqueo sanitario, la oficina no atenderá al público en forma presencial, para evitar aglomeraciones, y quedaron suspendidas las audiencias de conciliación.

El funcionario dijo que no obstante, continuarán las tareas de fiscalización y control a comercios para evitar especulaciones.

Pérez aclaró que estas nuevas medidas adoptadas para la ciudad de Formosa, no impiden que como consumidores “sigamos realizando denuncias y reclamos por las vías que se habilitaron, como el correo electrónico, el 0800, la página oficial del gobierno de la provincia, la fan page”.

“Siempre sostenemos esta idea que nos planteó el gobernador del rol de Defensa del Consumidor es garantizar la seguridad en los alimentos que se están comercializando, y que protege por ende la salud. Y además, defender el bolsillo de los formoseños, con los precios máximos, los acuerdos vigentes y que trabajemos contra la especulación”, aseguró.

En ese marco, comentó que “ayer se clausuró preventivamente un local de venta de carne en el cual se encontró mercadería en mal estado, fue secuestrada para su destrucción. Hoy un supermercado local tenía mercadería vencida y en mal estado”.

Pérez explicó que “en esto fuimos claros en cada reunión que mantuvimos con los representantes de supermercados y autoservicios, por más que estemos en el marco de un programa de precios, esto no implica que nos olvidemos de las cuestiones bromatológicas elementales”.

Esenciales

Por último, el funcionario recomendó a los ciudadanos realizar sus compras en comercios de cercanía, ya sea alimentos, productos de limpieza, higiene, aseo personal, medicamentos y los rubros que ello incluye, aclarando que en todos los casos deben cerrar sus puertas a las 20 horas.

