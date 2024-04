Defensa al Consumidor Formosa resolvió un caso contra Tarjeta Naranja Mastercard

Se trata de un caso en el que el denunciante realizó la compra de entradas a través del sitio web “Viagogo”, utilizó como método de pago la tarjeta Naranja Mastercard y al intentar cancelar la compra solicitó el reembolso contemplado en el seguro, aunque por parte de la empresa aseguraron haber realizado el reintegro, el denunciante objetó haber recibido dicho pago.

La denuncia

El denunciante relató que, en abril de 2019 realizó la compra de entradas por internet en el sitio “Viagogo” y abonó con su Tarjeta Naranja Mastercard por un valor de 1900 reales, es decir 500 dólares aproximadamente. Después de la operación se le presentaron inconvenientes con las entradas y solicitó el reembolso desde la página, “ya que las mismas estaban aseguradas”.

Sin bien, desde la web de “Viagogo” le aseguraron que el reembolso efectivamente ingresó como nota de crédito en su tarjeta en julio del 2019 y adjuntaron comprobante de la transferencia para que la firma pudiera rastrear los fondos; por parte de Tarjeta Naranja, le informaron de manera verbal que no existía tal depósito, y que tampoco podían brindar un informe por escrito manifestando la situación, justificando que la responsabilidad de hacer el requerimiento era de Viagogo.

Por lo que el denunciante solicitó el informe a la empresa, en el que se expresara que no recibió ningún depósito a su favor y un resumen de su cuenta con el detalle de todos los movimientos desde el 1 de julio hasta la actualidad para reenviarlo a Viagogo y dejar constancia de no haber recibido el reembolso para que dicha firma procediera a rastrear los fondos o caso contrario enviarlos nuevamente.

La responsabilidad de Viagogo

Al resultar imposible la cancelación de una operación realizada en el sitio de “Viagogo”, el usuario cuenta con el derecho de denunciar a la empresa de la tarjeta de crédito con la que realizó la transacción o a la entidad bancaria para reclamar el reintegro del dinero. Es por ello que el caso se resolvió mediante la denuncia a Tarjeta Naranja Mastercard.

El procedimiento

de la Subsecretaría

Desde el organismo se procedió a la imputación contra la empresa por faltas a los artículos 4° de la Ley Nº 24.240 de Defensa al Consumidor y Usuario, que refiere a la obligación del proveedor de brindar información al consumidor en forma cierta, clara y detallada.

También incurrencia al artículo 8° de la mencionada ley, que refiere a “las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente”.

Y se resolvió aplicar una multa en pesos por la suma de $500.000 a las empresas Tarjeta Naranja S.A. – Mastercard Argentina S.A. (Firsdata S.R.L.) y el daño directo por la suma de 503.54 dólares a favor del denunciante. Como también exigir el pago de los sumarios a la empresa antes mencionada.

Para efectuar

denuncias

En la provincia de Formosa, los consumidores pueden realizar sus denuncias ante la oficina del organismo ubicada Fontana 840 de Formosa capital de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas. Y desde cualquier punto de la provincia, por medio de la línea telefónica 0800-444-0942 o vía correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gov.ar.