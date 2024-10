Defensa al Consumidor logró la restitución de $2.500.000 sustraídos de una caja de ahorro

Las estafas bancarias afectan a un gran número de la población, es por ello que la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario dio a conocer la resolución de uno de los cientos de casos similares que se recepcionan y resuelven mensualmente en el organismo, y brindó recomendaciones a los usuarios para evitar que sean víctimas de este tipo de fraudes.

El caso

El usuario manifestó que, en su carácter de cliente titular de la caja de ahorro, cuenta sueldo, ingresó a su homebanking vía web del Banco Hipotecario, dado que la aplicación del banco no funcionaba adecuadamente, y al momento de abonar su tarjeta de crédito dio cuenta de que no poseía fondos suficientes.

Por lo que analizó los detalles de saldos y movimientos y pudo observar una transferencia realizada desde su cuenta por el monto de dos millones quinientos mil pesos a otra cuenta, cuya transacción figuraba con nombre y apellido, sin embargo, el usuario desconoció la operación.

Posteriormente se acercó a la sucursal de la entidad bancaria en Formosa capital, en donde expuso la situación. Desde la firma procedieron a bloquear la cuenta, le indicaron que debía realizar la denuncia policial y una nota con el reclamo ante el banco en la que manifestara el desconocimiento de la operación.

Al recibir la respuesta por parte del banco vía mail se le informó que, “el caso se resolvió desfavorable a lo solicitado” y que no le concedían el desconocimiento de la transferencia, por lo que le sugerían realizar la denuncia policial atento que el banco era ajeno al hecho denunciado.

Así también, la entidad bancaria respondió que, terceras personas habrían utilizado información de seguridad, “lo cual es personal, intransferible, secreto y confidencial, su reclamo no puede ser resuelto en los términos en que Ud. solicita”.

La intervención de la

Subsecretaría

A partir de la respuesta negativa a la resolución del caso por parte del banco, el usuario decidió realizar la denuncia ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor. En cuya denuncia manifestó el desconocimiento de la transferencia; declaró no haber entregado ningún tipo de datos asociados a productos del banco a terceros.

Reconoció sus últimos movimientos realizados por cajero automático; y denunció la falta de inconsistencia del banco en la resolución del caso; y que resultaba prácticamente imposible que una operación de tal suma no haya sido detectada por los sistemas de la entidad.

Por lo que solicitó la restitución de la totalidad transferida, para ello adjuntó las documentaciones respaldatorias necesarias ante la Subsecretaría.

Por medio de los procedimientos legales, en este caso la audiencia de conciliación, se logró que “el Banco Hipotecario proceda a reversar el dinero por un monto dos millones quinientos mil pesos”. Así se resolvió de manera efectiva el caso.

Recomendaciones

A partir del caso, desde el organismo mencionaron algunas recomendaciones generales del Banco Central de la República Argentina para prevenir este tipo de estafas.

Si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes; nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la app o acceder al homebanking cuando se recibe una llamada supuestamente proveniente de la entidad bancaria.

No brindar ningún dato personal; no ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico ya que podrían ser fraudulentos; utilizar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números.

No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales; no usar redes de Wifi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

Mantener actualizado el navegador, el sistema operativo de los equipos y las aplicaciones (se recomienda eliminar las que no se utilizan); aprender a diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales; siempre se debe tomar un minuto antes de actuar.

Denuncias

En ese sentido, se pusieron a disposición las distintas vías de comunicación para realizar denuncias, en principio se pueden efectuar de manera personal ante la oficina ubicada en Fontana 840 de Formosa Capital, de lunes a viernes de 7.30 a 13 y de 17 a 19.30 horas.

Como también vía telefónica a través de la línea 0800-444-0942 y/o el correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gov.ar.