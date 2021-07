Defensa de tesis de Maestría en la UNaF

Compartir

En la Facultad de Recursos Naturales (FRN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se propició el espacio para que el Ing. Luis Alberto Pourcel realice de manera virtual la defensa de su tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería ante la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La misma se denomina “Diseño e implementación de un sistema de control para un seguidor solar en dos ejes”, con orientación en “Control de sistemas mecánicos”.

Al respecto, el decano de la FRN, Ing. Gustavo Rhiner, y la directora de Ingeniería Civil, Ing. Elizabeth Cohenes Ríos, destacaron: “Fue un placer poder contribuir al desarrollo académico y brindar a través de la relación que tenemos las Universidades y las carreras este espacio solicitado por la UNNE para que se pueda llevar adelante la tesis del maestrando Pourcel”.

“Es muy importante, pero no es la primera vez que la UNNE y la UNaF se unen en este tipo de actividades. Ya hemos confraternizado para llevar la difusión de las distintas carreras que se dictan en el ámbito de la UNNE que sirven a los profesionales de la provincia para capacitarse y hacer su posgrado en el marco de lo que brinda esa institución”.

Por su parte, el Ing. Pourcel dijo: “Me he presentado en la UNaF con el propósito para de defender la tesis de la Maestría que he desarrollado. Esto se hizo en base a un acuerdo de la UNNE y la UNaF”.

“Agradezco principalmente a la UNaF por brindarme un espacio y las condiciones necesarias para poder hacerlo. Como formoseño me siento realmente orgulloso de esta institución porque veo que hay un espacio de estudio acorde a lo que es la provincia”, indicó.

“La tesis de la Maestría la encaré desde el punto de vista de generar una investigación que brinde aportes de conocimientos científicos que puedan ser aplicados dentro de la provincia. Me parecía una forma de devolver como ciudadano a la sociedad y la comunidad a la cual pertenezco”.

