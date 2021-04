Defensa y Justicia cayó ante Arsenal y complicó sus chances de avanzar en la Copa de la Liga

Compartir

Arsenal venció 1-0 a Defensa y Justicia de visitante, en un cruce repetido en tres categorías distintas en la historia del fútbol argentino, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela, con arbitraje de Andrés Gariano. Con esta derrota el flamante campeón de la Recopa Sudamericana comprometió sus posibilidades de clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El equipo dirigido por Sergio Rondina dio el golpe a los 7 minutos de la etapa inicial con un remate de Emiliano Papa que dio en el palo y tras rebotar en el arquero Ezequiel Unsaín, el juez decidió darle el tanto al lateral izquierdo.

A los 15 respondió Defensa con un remate de Enzo Fernández que dio en la mano de Alejo Antilef a centímetros del área grande. Los jugadores locales reclamaron penal, pero Gariano sancionó tiro libre.

Luego El Halcón de Varela tuvo chances para alcanzar al menos la igualdad, pero no pudo plasmar el empate. En el complemento el local buscó la igualdad con un zurdazo de Marcelo Benítez que pasó cerca. Luego se encontró con una cerrada defensa del equipo de Sarandí, que pudo ganar y obtuvo su tercera victoria en el torneo local, todas al hilo.

Luego del partido llegó la autocrítica del arquero local Unsaín: “Entramos un poco desconectados y Arsenal golpeó temprano. Hay un desgaste, pero nosotros no podemos excusarnos de eso. Arsenal también viene de jugar en la altura. Si tenemos un partido cada tres días es porque estamos jugando competencias internacionales. Es hora de cambiar el chip y pensar en la Libertadores”.

Con este resultado Defensa complicó sus chances de avanzar a la próxima instancia. Quedó con 12 puntos y está séptimo en su zona (pasan los cuatro primeros). En las últimas dos fechas enfrentará a Unión de Santa Fe de local y viajará a Tucumán para medirse ante Atlético.

Mientras que Arsenal, si bien no tiene chances de seguir en el torneo local, intentará seguir en la buena senda ante Colón en Santa Fe y terminará de local con Central Córdoba de Santiago del Estero.

