Defensa y Justicia y Colón no salieron del cero en un aburrido empate

Colón respira. No ganó, es cierto, pero abandonó esa racha negra de cinco derrotas consecutivas al rescatar un punto de su visita a Florencio Varela. Resistió ante un Defensa y Justicia que dominó pero careció de profundidad y hasta tuvo un par de chances de ganar por primera vez como visitante, una marca que se estiró a 22 partidos tras el 0-0.

“El equipo está en proceso de construcción”, dijo Hernán Crespo antes de su estreno en el Tito Tomaghello y no faltaba a la verdad. Su equipo tuvo la pelota y mostró un buen juego en el mediocampo, comandado por Neri Cardozo. Pero generó poco y, por el contrario, sufrió mucho en el fondo. Quedó mal parado varias veces y Colón estuvo cerca de aprovecharlas. La mejor se dio antes del cuarto de hora, cuando en tres toques entre Luis Miguel Rodríguez​ y Viatri dibujaron una contra que el Pulga no pudo aprovechar ante la precisa reacción de Unsaín. El arquero del Halcón apareció unos minutos después cuando el que intentó fue Bernardi tras una pérdida en el mediocampo local.

Podrá decir Defensa también que el responsable de no poder doblegar a Burián fue el árbitro Echavarría, responsable de no sancionar una mano en el área de Bernardi en el segundo tiempo, después de un asedio del equipo de Crespo al área de Colón. Pero no alcanzará con culpar al juez. Lucero acumuló chances pero ninguno de los punzantes centros de Cardozo terminaron en gol. La precisión no estuvo del lado de los locales esta vez. Y el técnico sigue sin poder ganar en su segundo club en el fútbol argentino, tras su paso breve por Banfield: al empate del debut en Tucumán contra Atlético por 1-1, le sumó el 0-0 en su nueva casa.

Mientras Defensa y Justicia deambula en la mitad de la cancha, el panorama de Colón asoma más sombrío. Y por eso este empate no dejará de mirarse con esperanza para el futuro. Si bien no ganó en sus últimas 22 presentaciones fuera de Santa Fe y el fantasma del descenso empieza a asustarlo, todavía ocupa el último escalón que evita la caída a la Primera Nacional. Se trató, en definitiva, de una fecha en la que sus rivales más complicados jugaron a su favor: Aldosivi perdió en casa, mientras que Gimnasia y Patronato ​dividieron puntos en La Plata.

El raid negativo de tropiezos, sin embargo, no puede estirársele demasiado porque su situación todavía puede ser más complicada. La buena para el Sabalero, más allá de haber sumado después de cinco derrotas consecutivas, fue la presencia de Lucas Viatri en el equipo. Aunque no marcó, el delantero integró una dupla interesante de ataque con el Pulga que promete darle alegrías. Sin dudas, Colón las necesita. Y con urgencia.