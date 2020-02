Defensor del Pueblo: «Nadie está sin agua en colonia La Primavera»

Compartir

Linkedin Print

El Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, manifestó que «las actuaciones penales van a seguir en curso» por el corte de la ruta nacional 86 que efectuó un grupo de manifestantes de la colonia aborigen La Primavera, quienes protestaron ante la distribución de tanques de agua.

«Hubo nuevamente un corte de la ruta por varias horas, muy violento, con agresiones hacia un docente que venía desde Naineck», expuso el Defensor del Pueblo, por lo que «se instruyeron las causas correspondientes tanto en la Justicia Federal por parte de Gendarmería Nacional como por la Policía de la provincia».

En ese marco, hizo notar que «el problema del agua en las distintas localidades de nuestra provincia es por falta de lluvias y porque los reservorios están secos, así como algunos riachos. Esto es porque en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019 no llovió como correspondía».

Por ello, en la semana «el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP) estuvo repartiendo más de 39 tanques de reservorio de agua para que la gente de La Primavera, en la zona del barrio La Esperanza y el barrio nuevo, puedan contar con el vital líquido».

«Quienes estaban manifestándose en la ruta pretendían decidir dónde colocar esos tanques y a nosotros nos parece que eso lo tiene que resolver la asociación civil que funciona dentro de la colonia aborigen», remarcó el doctor Gialluca, apuntando que «de hecho fue así, junto con los técnicos y funcionarios del SPAP».

Puso de relieve que «estamos hablando de colocar tanques de agua de 500 litros en las viviendas de la zona donde no llega el agua por red por falta de presión, ya que a ellos se les está abasteciendo con camiones cisterna de 8 mil litros que provienen de la Municipalidad de Laguna Blanca».

«Nadie está sin agua en la colonia aborigen La Primavera», enfatizó, categórico, recalcando que «también se están atendiendo a todas las otras comunidades desde el Gobierno provincial».

En ese sentido, entendió que «tiene que primar la solidaridad entre los dirigentes sociales de los distintos sectores que existen en La Primavera».

No obstante, lo cual aclaró que «las actuaciones penales van a seguir en curso».