Defensores del Pueblo del Norte Grande suscribieron manifiesto “a favor de la vida y de la salud” en el contexto de la pandemia

Desde la -Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios- de la Defensoría del Pueblo de la provincia, se informó que los Defensores del Pueblo del Norte Grande Argentino, Ricardo Alegre por el Chaco, Alberto Penayo de Misiones, Federico Núñez Burgos y Nicolás Centeno por Salta, Fernando Juri por Tucumán, también Corrientes cuya Defensoría del Pueblo se encuentra vacante y sin atención al público habiendo sido César Vallejos Tressens su reciente Defensor del Pueblo, Marcia López por Entre Ríos – Paraná, José Leonardo Gialluca por Formosa, Alejandro Amor por CABA – Presidente actual de ADPRA y Alicia Perezutti por Villa María Córdoba, expresaron de manera conjunta que “dentro del contexto actual de pandemia a consecuencia del coronavirus, es el Estado Nacional el que implementa los lineamientos o medidas necesarias a seguir para enfrentar la misma, habilitando a los estados provinciales y municipales a dictar todas aquellas acciones necesarias en ejercicio de sus competencias y de allí surgen los diferentes programas o medidas conforme a dichas competencias para adoptar las acciones con el fin de salvaguardar la vida y la salud de toda la población”.

Aseguraron que “todo ello dentro del poder de Policía Sanitario no delegado por las provincias y municipios a la Nación, frente a la coexistencia de los sistemas de salud nacionales y provinciales, respetándose las autonomías de cada Estado, ya que de esta manera se protege la integridad psicofísica de cada individuo de la sociedad, especialmente la de los más vulnerables al Covid-19, no resultando ello un atropello a los Derechos Humanos, sino todo lo contrario, lo que se busca es el respeto irrestricto a bienes fundamentales de las personas, cuales son la vida y la salud”.

En lo que respecta al derecho a transitar libremente en todo el territorio nacional, expresaron que si bien ello se encuentra contemplado en los arts. 8 y 14 de nuestra Carta Magna, “es preciso recordar que no existen derechos absolutos y que en una situación emergencial como la que vivimos, los estados cuentan con las facultades para establecer en sus territorios las medidas de prevención que consideren adecuadas”.

En este contexto, remarcaron los Defensores del Pueblo del Norte Argentino, que “es importante resaltar la responsabilidad que les cabe a los medios de comunicación locales y nacionales, ya que el adecuado manejo de la información se hace preciso para que la sociedad cuente con una adecuada y veraz que le permita tomar conciencia de la peligrosidad que entraña el avance permanente de la pandemia, de sus nefastas consecuencias, de las acciones que cada individuo puede adoptar para prevenir el contagio y fundamentalmente, poner en valor la circunstancia de que no se viven tiempos normales, sino por el contrario, es un momento excepcional en el que los estados están obligados a desplegar medidas eficaces para salvar vidas, lo cual implica extender las limitaciones a ciertas potestades, como la de libre circulación”.

Coincidieron que “procurando, en todo momento, evitar caer en la “Infodemia”, un novedoso concepto acuñado por la OMS que alude a las consecuencias negativas de la explosión de información en las redes relacionada con la pandemia”, la cual no siempre es chequeada o contrastada en su veracidad y que “puede llegar a ser tan perniciosa como la enfermedad misma, ya que lleva a las personas a convencerse de cosas falsas, creándoles una visión de la realidad distorsionada cuyas consecuencias son absolutamente negativas como el prejuicio, la estigmatización, el pánico, la falta absoluta de credibilidad en las medidas profilácticas para evitar la transmisión y el contagio del virus, entre otras”.

