Defensoría indicó que el aumento de combustibles provocará remarcaciones en los alimentos

Los precios del combustible subieron el sábado entre el 1 y el 4 % en todo el país, por una actualización del impuesto por la inflación que las petroleras trasladan al surtidor. Desde la Secretaria de Energía de la Nación informaron que las estaciones de servicio recibieron la autorización para aplicar el incremento en el precio, que se encuentra regulado y había sido congelado durante la pandemia.

En este marco, el defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca denunció que el descongelamiento impositivo que dispuso la Secretaria de Energía de Nación y por la cual las naftas y el gasoil aumentaron aproximadamente un 4%, constituye un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y conociendo que aún resta en materia de alza de precios por esta vía, un total de entre 5 y 20% de incrementos a los combustibles que están siendo (pisados por el Gobierno Nacional) se requirió postergar estos últimos, tanto al Ministerio de Economía de Nación a cargo de Sergio Massa y a Flavia Royón, «pues de autorizarse los mismos, no habrá ingresos públicos o privados que puedan cubrir la Canasta Básica Alimentaria y el pago de servicios públicos esenciales».

«A esto se suma que se autorizaron dos aumentos más para las tarifas de internet, telefonía fija, móvil, televisión por cable y satelital que las empresas podrán aplicar en octubre y diciembre conforme a la Resolución Nº 1754/22 publica en el B.O., el ENACOM estableció dos subas: la primera a partir del 1 de octubre del 19,8% y la segunda a partir del 1 de diciembre que será del 9,8%; más incrementos en las cuotas del servicio de medicina privada -prepagas- autorizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, de esta manera, habrá un incremento del 87,9% en 10 meses y todavía resta el aumento de diciembre, aumentos en los alquileres para todos los inquilinos que tengan que renovar sus contratos deberán hacerlo con un incremento aproximado del 67,31% de acuerdo a los establecido por el índice Mensual del BCRA», detalló.

Ante esta situación, Gialluca, rechazó los nuevos aumentos en los combustibles informados desde la Secretaria de Energía de Nación. «Los aumentos se establecen en aproximadamente un 4% y la única justificación que se dio es la de que no pueden postergar por más tiempo la actualización del componente impositivo y según la Secretaria de Energía este será el primero de varios aumentos en los combustibles que buscarán llegar a la carga fiscal adecuada. Y es que aún restan dos aumentos del 2021, correspondientes a los dos primeros trimestres (enero-junio), cuando la pandemia amenazaba al mundo. El atraso total llega al 20% y provocó que el Estado Nacional no pudiera recaudar unos US$ 1.800 millones», explicó.

«Hasta agosto, las naftas acumularon un crecimiento del 32% y el gasoil del 51%, así quedó por debajo de una inflación interanual del 78,5%. En este contexto, se espera que Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF) sea la primera en tomar decisiones y desde ahí continuarán el resto de petroleras», cerró.

