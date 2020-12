Defensoría pidió a la Comuna realizar controles en el vaciadero municipal para evitar presencia de niños

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo solicitaron a la Municipalidad de Formosa que no permitan la presencia de menores de edad en el nuevo vaciadero Municipal ubicado en el barrio San Antonio; también pidió que realicen un relevamiento de las personas indigentes que trabajan en el lugar, para que puedan ser asistidas a través de los Ministerios de la Comunidad y Desarrollo Humano.

El día miércoles 23 del corriente mes y año, siendo aproximadamente a las 10:30hs, el secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo Dr. José Porfirio García, conjuntamente con el asesor Dr. Fernando Sosa, se trasladaron hasta el barrio San Antonio, a fin de constatar in-situ de la situación donde provisoriamente se están arrojando los residuos de la ciudad y que recolecta el Municipio, ya que la entrada al vaciadero Municipal se halla inhabilitado por el mal estado en que se encuentra el mismo después de las últimas lluvias.

Una vez arribado al nuevo lugar de descarga de residuos domiciliarios, distante a unos 2,5km aproximadamente del cementerio San Antonio, fueron recibidos por personal de la Municipalidad de Formosa que se encontraban en el lugar.

Del relevamiento, se pudo determinar que “ese predio es una propiedad privada, donde su actual dueño, autorizó a la Municipalidad para que el mismo sea utilizado a ese fin, lo cual se viene haciendo desde hace aproximadamente una semana y media”.

En el lugar se encuentran aproximadamente unas 50 personas trabajando de manera pacífica, separando lo reutilizable de lo que no lo es, no habiéndose constatado la presencia de menores de edad en el mismo. Por otra parte, se informó que “los horarios de descarga se dan entre las 7:00 a 18:00hs, permitiéndose el trabajo de las personas mayores únicamente en el mismo, siendo que de ese sitio separan, alambres, plásticos, cartones y otros elementos que luego reciclan y los comercializan”.

No obstante lo cual, el ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, procedió a intimar a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa a que “fiscalice con mayor rigurosidad el lugar, no permitiendo el ingreso de menores de edad y además le solicitó también que remitan un listado con los nombres y apellidos de todas las personas que van diariamente a ese nuevo vaciadero, para poder constatar si tienen domicilio en nuestra ciudad o no y de esta manera, poder coordinar adecuadamente una serie de ayudas entre las que se encontrarían alimentos, exámenes médicos y otros que se concretarán con el Ministerio de la Comunidad y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa”.

Gialluca, sostuvo que “no debemos naturalizar estas situaciones, más allá de la difícil situación social y económica que vivimos, pues, estos lugares son altamente peligrosos y en realidad cualquier accidente que se produzca será responsabilidad civil y penal del Municipio; siendo que, humanitariamente tampoco debemos permitir que estas personas absolutamente indigentes, no reciban las ayudas básicas e indispensables que el Estado municipal y provincial les debe obligatoriamente proporcionar”.

