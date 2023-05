Definen hoy si Francisco Paoltroni se suma al Frente Amplio Formoseño

Hoy en horas de la mañana se llevará adelante una reunión de la que participará entre otros Francisco Paoltroni y allí se definirá si habrá una fórmula única en la oposición. El secretario general del Comité Provincial de la UCR, Carlos Lee en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto.

Lee comenzó diciendo: «mañana (por hoy) está anunciada la reunión, en el transcurso de la mañana, en donde haremos una reunión de Juntos por el Cambio para analizar la posibilidad de que nos unamos todos».

«El escenario ya lo habíamos planteado. Hace mucho tiempo que veníamos dialogando lo mas certero, es que siempre fue mediático, pero no había charlas personales, se ha hecho una donde se invitó a todos los sectores a conformar una unidad, cada uno ha expuesto de acuerdo de alguna u otra manera su posición y mañana (hoy) será definitorio para saber si se acoplan o no otros partidos dentro del frente», añadió.

«Hay que decir que el único que faltaría sumarse a este espacio es Francisco Paoltroni, quien también ha convocado al dialogo, pero nosotros esperamos que ese dialogo se convierta en una realidad y en una posición de unidad de todos los sectores», explicó.

Señaló también que «nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en esto, no hemos dejado de hacerlo, todas estas especulaciones, posibilidad de unidad siempre estuvieron presentes y nosotros hemos generado un escenario para que todas aquellas fuerzas, inclusive Paoltroni que quieran unirse a conformar la oposición frente a un régimen que es el de Gildo Insfrán, teniendo esto como objetivo, entonces los escenarios se lo hemos brindado, es imposible que vayan dos candidatos a Gobernador, si no que solo tiene que ir uno solo porque no hay ley de lemas para candidato a Gobernador, por ende en cualquier tipo de escenario quedaría un solo candidato a Primer Mandatario».

Indicó además, «tenemos una posición de estructura, trabajando y de años de venir generando este frente opositor e indudablemente encontramos en Fernando Carbajal la figura mas representativa por eso la convención lo avaló y el partido también, el Frente Amplio también y el único que estaba afuera de este esquema es Paoltroni, también se han generado las condiciones para que hasta cuando él no tenía aún partido pudiera venir dentro frente y así hacer una gran oposición frente a este régimen y la posición que tuvo este no fue de acercamiento, sino que mediáticamente lo que hoy se generó es el escenario para que esto se convierta en una reunión donde se puedan debatir las diferentes posiciones y encontrar una salida».

Encuesta dentro de la oposición

Consultado acerca de si es posible realizar una encuesta para saber quien debe ir como candidato a Gobernador dentro de la oposición como lo había planteado Paoltroni, Lee indicó «llegar hasta este último día de presentación de alianzas llama la atención porque este escenario ya viene desde hace mucho tiempo generado como para que Francisco forme parte de este espacio. Nosotros lo habíamos invitado para realizar una interna abierta y buscar de esa forma la manera de consolidar el frente opositor, pero no daba señales de vida».

«Si mañana (hoy) Paoltroni no entra dentro del Frente Amplio no hay posibilidades de hacer nada porque se cierran las alianzas, es decir si hay una posibilidad hasta el cierre de lista, pero no con su partido. La posibilidad aún existe, pero uno entiende que cuando hay un conjunto de personas que quiere acompañar un proyecto lo hace institucionalmente y esto se lleva adelante a través de los partidos políticos», manifestó.

«Hace algunos días se le autorizó al partido político a nivel provincial, lo lógico hubiera sido que se generen lo necesario para la alianza de su espacio con el nuestro. Hasta hoy no hemos tenido esa posibilidad de aliarnos dentro del frente, pero este sería el primer paso para cualquier eventual situación para elegir el candidato», dijo.

«Realizar una encuesta le quita legitimidad a cualquier acto eleccionario, lo mas adecuado hubiera sido unas internas abiertas donde el electorado donde aquellos independientes podrían elegir al candidato más adecuado para representar a la oposición, lo cierto que eso no se ha dado y nosotros continuamos trabajando en lo que es nuestra propuesta de gobierno. Nosotros entendemos que Fernando Carbajal es la persona más idónea para ocupar el cargo del Ejecutivo provincial», explicó.

Participarán de esta reunión todos aquellos que representen a los diferentes espacios del Frente Amplio Formoseño