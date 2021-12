Definición histórica de la Fórmula 1: Max Verstappen y una pole que vale oro

Compartir

Con Red Bull, Verstappen logró la última pole del año, en Abu Dhabi; el domingo define el título con Hamilton, que fue segundo.

Vaya si es valiosa la pole position para Max Verstappen. El piloto de Red Bull logró la última clasificación del año de la Fórmula 1 para largar adelante en el Gran Premio de Abu Dhabi, que definirá el certamen de la máxima categoría.

Si bien no es definitoria, para Verstappen es muy importante, ya que ganó en la pulseada que mantiene con Lewis Hamilton, con quien llega empatados en puntos a la última competencia de la temporada.

Sobre el final Verstappen sorprendió a todos, que además se favoreció con el trabajo en equipo junto con Pérez, que en la vuelta rápida le abrió el camino en beneficio aerodinámico. Así el piloto de Red Bull logró su 10a pole del año, tras cinco fechas sin lograrla.

Detrás de Verstappen y de Hamilton se ubicó Lando Norris, con McLaren, postergando al cuarto puesto a Pérez, con Red Bull. Más retrasados quedaron carlos Sainz (Ferrari) y Valtteri Bottas, de quien se eseraba más en ayuda para Hamilton, al quedar en el sexto lugar.

El inicio de la clasificación fue favorable para Hamilton, que venía de dominar el último ensay del viernes y el último, el mismo sábado. En realidad Mercedes dominó el primer corte clasificatoria, ya que marcó el 1-2 al ubicarse Bottas segundo, relegando al propio Verstappen, que quedó tercero.

La última clasificación de su extensa trayectoria en la Fórmula 1 finalizó en ese corte inicial para Kimi Raikkonen, que quedó eliminado con el Alfa Romeo. El ex campeón mundial con Ferrari quedó marginado junto con Latifi, Russell, Schumacher y Mazepin.

Para el corte intermedio, quedaron afuera Ricciardo, Gasly, Stroll, Giovinazzi y Vettel. Más allá de quienes siguieron en carrera en la clasificación, Red Bull vivió una montaña rusa de emociones, con el mexicano Sergio Pérez rimero que parecía que quedaba afuera, pero luego se ubicó en el 1-2 parcial, detrás de su compañero, Verstappen. Tercero fue Hamilton, delante de Charles Leclerc, de Ferrari.

El Gran Premio de Abu Dhabi se desarrollará a partir de las 10 de la Argentina, con toda la atención centraa en la lucha entre Verstappen y Hamilton por el título de una de las temporadas más emocionantes de la Fórmula 1.

Verstappen: “No

esperaba esta pole”

Max Verstappen asombró con la pole position en la definición en Abu Dhabi. “Es una gran sensación”, confesó.

“Yo no esperaba esta pole”, admitió Max Verstappen al bajarse de su Red Bull y comentar sobre la pole position obtenida en Abu Dhabi, donde se disputará el Gran Premio final de la temporada que definirá el título de la Fórmula 1.

«Por supuesto, es una sensación increíble … Estoy increíblemente feliz con esto, esto es lo que queríamos, pero nunca es fácil, especialmente con su forma en las últimas carreras. Quiero que llegue la carrera”, indicó Verstappen, que celebró el mejor tiempo en la clasificación.

Sobre el compuesto blando que eligió para la clasificación y así largará la prueba, el poleman destacó: “Tengo los neumáticos blandos, pero me sentí muy bien con los dos compuestos, ya que el medio también funcionó muy bien. Veremos cómo será la carrera”.

Verstappen destacó el trabajo de Red Bull, que festejó la pole: “Siempre trato de hacer lo mejor que puedo. El equipo me entrega el mejor auto. Lo hizo durante todos el año y ahora también”.

Hamilton: “Igual estoy

en primera fila”

Pese a la desazón por no obtener la pole position, Hamilton destacó la diferencia de compuesto respecto de Verstappen; “Estoy en primera fila”, advierte.

La cara lo decía todo. Más allá de las respuestas políticamente correctas, el lenguaje corporal hablaba de la desazón por parte de Lewis Hamilton, que no pudo conquistar la pole position con Mercedes para el Gran Premio de Abu Dhabi.

El piloto británico había logrado el dominio en dos de los tres entrenamientos previos a la clasificación, al igual que en los cortes clasificatorios. Pero en el momento decisivo, fue sorprendido por Verstappen y Red Bull.

“Buscaba la pole position. Max hizo una gran vuelta. No podíamos competir con ese tiempo. En las prácticas nos veíamos muy fuertes, pero quedamos así segundos”, explicó Hamilton, aunque advirtió: “Estamos en una buena posición para la carrera”.

Hamilton comentó: “En la primera vuelta perdí algo de tiempo en la curva 5. Pero después en el resto de los giros no pude ir más rápido”.

Pese a haber quedado detrás de su rival por el título (ambos llegaron a la fecha final empatados en puntos), Hamilton destacó: “Igual estoy en primera fila y tenemos la diferencia de neumáticos. Veremos cómo lidiamos con ello”.



