Definiciones y próximos pasos para la Superlega Masculina y la A1 Femenina en Italia

Compartir

Linkedin Print

Tanto la SuperLega como la Serie A1 de Italia, dos de las ligas más importantes del planeta vóley, tuvieron reuniones este lunes para delinear su futuro en el marco de la pandemia de coronavirus que sigue condicionando al mundo entero. El torneo masculino aún quiere buscar su campeón, mientras que entre las mujeres prima la cancelación, pero la decisión todavía es a confirmar.

El certamen masculino determinó la finalización de su fase regular por decisión mayoritaria (11 votos sobre 13). Dicha instancia se había desarrollado hasta la octava fecha de la ronda de vuelta, jugada a mediados de febrero, por lo que quedaron cinco jornadas por completar.

Sin embargo, esto no significa el final de la competencia. La intención es retomar el juego con la disputa del Play Off en el mes de junio, aunque ello dependerá de las condiciones en las que se encuentre el país por la pandemia y de que el gobierno local y las autoridades sanitarias autoricen esta reanudación.

Lo que sí llegó a su fin, por decisión unánime, es la Serie A2 Masculina y también la Serie A3, torneos que cuentan con clubes con menor respaldo económico para resistir el periodo de parate.

En cuanto a la competencia femenina, el panorama es otro. Los clubes votaron la cancelación del campeonato con posiciones finales basadas en la Fecha 19, la última disputada por todos los equipos, decisión que coronó a Imoco Conegliano como el campeón y clasificado a la próxima Champions League junto a Busto Arsizio y Novara. Scandicci tomó la plaza para la Copa CEV y Monza, para la Challenge. Además, se determinó que no habrán descensos de A1 a A2, pero sí dos equipos de la segunda categoría podrán subir a la élite.

De acuerdo a lo que consigna el portal italiano Volleyball.it, se abre la ventana de un posible Play Off femenino con seis equipos dispuestos a jugarlo si las condiciones sanitarias lo permiten: Brescia, Bergamo, Chieri, Conegliano, Monza y Novara. El propio Conegliano, incluso, emitió una nota oficial luego de la reunión reafirmando su intención de disputar esta fase final en vez de quedarse con esta coronación por decreto.

De todas maneras, todas las decisiones, tanto las de la rama masculina como las de la femenina, fueron elevadas a la Federación local, FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), organismo que tiene la última palabra sobre las competencias.