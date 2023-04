Definieron el cronograma de la final entre UPCN y Ciudad

La Asociación de Clubes de Vóleibol dio a conocer el cronograma de juegos para la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina, que por tercera vez consecutiva protagonizarán UPCN y Ciudad. El cruce para definir al campeón de la temporada 2022/23 será al mejor de cinco partidos y se iniciará este viernes.

Por ventaja deportiva, Ciudad, que terminó primero en la tabla de posiciones de la fase regular justo por delante de los sanjuaninos, abrirá este viernes en el club Ciudad de Buenos Aires a las 22; mientras que el segundo juego será el domingo 16 de abril en la misma sede, a las 13,45.

Los partidos en San Juan pueden llegar a tener una modificación. En ese caso, será anunciado.

Luego, UPCN será local en su estadio de Rawson el viernes 21 de abril a las 22; a la vez que si la serie se extiende al cuarto juego, nuevamente Los Cóndores serán anfitriones: el domingo 23 de abril a las 13,40.

En tanto, de ser necesario un desempate, se disputará en Ciudad el jueves 27 de abril, a las 21. Todos los partidos serán televisados por TyC Sports.

En definiciones de Liga Argentina entre UPCN y Ciudad, los sanjuaninos ganaron la edición 2021/22 por 3 a 1; en tanto que la de 2020/21 fue por 3-0. Los Cóndores, en tanto, afrontarán su 12da final de Liga.

«La final es otro

campeonato diferente»

El viernes comienza la final de la Liga Argentina de Voley, en la cual UPCN va en busca de su 10° título. El armador del Gremial ya palpita la serie complicada con Ciudad.

Cuesta encontrarlo en una foto de frente. Cuesta verlo festejar con una sonrisa de oreja a oreja. Si es fácil, ver la foto del 9 contra la red, el 9 estirándose para salvar una pelota o acercándose a un compañero para dar un indicación.

Ese 9 es el nacido en la ciudad de San Lorenzo, la localidad ubicada al sur de Rosario. Ese mismo es el Pucho, el del apellido difícil, el que en Europa creen que es el reconocido artista holandés.

Sebastián Brajkovic es el jugador de voley con mayor experiencia en la Liga Argentina. Es armador y es el motor de un UPCN que está en la final de la Liga Argentina por 12° vez.

A los 41 años entrena como si fuera un pibe de 15. Juega con la solvencia que requieren los momentos decisivos y en el se apoya el juego del equipo de Fabián Armoa.

Poco amigos de elogios y de los premios, Seba mantiene el perfil bajo, pero la adrenalina muy alta a la espera de una nueva final.

«La final es un campeonato diferente. No tiene nada que ver con lo que pasó en la etapa regular. Exige mas, un plus que no cualquiera puede dar y hay que estar preparado para eso» comienza contando el armador de UPCN.

El viernes en Buenos Aires comienza la final de la Liga Argentina de Voley, allí estará nuevamente el máximo ganador de la Argentina. Seba sabe los pergaminos que acompañan y se hace cargo de lo que viene.

«Cuando estaba afuera del club me preguntaba como hacían, UPCN era una máquina de ganar y me bastó una semana dentro del club para entender. La preparación, el proyecto, la seriedad, la responsabilidad, el trabajo, los recursos, todo está. Aprendes a que tenés que ganar todo lo que jugués».

En la fase regular, el Gremial terminó segundo por eso es que la serie final comienza en Buenos Aires con los dos primeros partidos y luego se traslada a San Juan para jugar uno o dos partidos más. Si hay desempate en quinto partido es en el estadio de la Municipalidad de Morón.

En una liga muy especial que se jugó por Tour, (recién en semifinales se pudo jugar con público) la final llega en un momento especial y sabiendo que no será fácil porque del otro lado está Ciudad de Facu Conte, que se quedó en la Argentina solo para que Ciudad sea campeón.