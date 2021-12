Defraudación al PAMI de Formosa: juez fijó fecha para la audiencia preliminar

Compartir

José Víctor Fernández fue procesado en el 2016 por el ex juez Federal subrogante, Juan Carlos Vallejos, por fraguar los registros de un hotel con datos falsos de huéspedes de pueblos originarios que habrían viajado a la capital provincial para recibir atención médica. De esa manera, recibían los fondos de la obra social sin realizar la prestación.

El juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, Eduardo Ariel Belforte, fijó fecha de audiencia preliminar para el miércoles 16 de febrero de 2022, para que las partes involucradas en la causa por defraudación por más de 8 millones de pesos al PAMI de Formosa exhiban pruebas y testigos que luego serán utilizados en el juicio.

La causa se inició a finales del año 2014 por la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del PAMI (UFI-PAMI), ante la denuncia de una defraudación que se habría cometido en perjuicio de la Obra Social Nacional y la sustracción de documentación relacionada con el otorgamiento de prestaciones sociales a sus afiliados, en la que habrían participado ex funcionarios de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Formosa.

El Juzgado Federal 1 de Formosa, a cargo de Juan Carlos Vallejos, procesó al ex titular de la Unidad de Gestión Local del PAMI, José Víctor Fernández, al ex jefe del Departamento de Prestaciones Sociales Ramón Rolando Palavecino, y a la responsable del Nuevo Hotel Ideal, Clorinda Piedrabuena, en orden a los delitos de defraudación a la administración pública, violación de documentos y de los deberes de funcionario público y peculado en el caso de Fernández y Palavecino. Asimismo, el juez subrogante ordenó embargar los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de $16.000.000.

La maniobra -que había sido denunciada por la UFI-PAMI a través de cuatro presentaciones- consistió en simular el alojamiento de integrantes de pueblos originarios en un hospedaje de la capital provincial, más precisamente de la localidad de Ingeniero Juárez, con la excusa de que iban a recibir atención médica.

La Unidad Fiscal tomó conocimiento de que Palavecino, tras ser suspendido, ingresó –junto a una persona no identificada- a las oficinas de la obra social y se retiró con documentación. Una vez judicializado el hecho se allanó el domicilio del ahora procesado y se secuestraron cajas con archivos, entre los que se encontraban copias de DNI, listados de afiliados y facturas del hotel y expedientes originales de alojamiento de afiliados. El juez también ordenó el allanamiento del emprendimiento turístico y se decomisaron los libros de pasajeros.

Las primeras actuaciones recabadas por la UFI-PAMI revelaron la utilización de datos de afiliados fallecidos con anterioridad al supuesto hospedaje, que fueron abonados por el Instituto, y de otras personas de las comunidades que nunca habrían viajado a la ciudad de Formosa para recibir atención médica.

Ante tal situación, personal de la Unidad Fiscal realizó sendos viajes a la provincia de Formosa para colaborar con la titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia 1 de Formosa, Marisa Vázquez, y luego de analizar 176 expedientes de facturación de hospedaje -correspondientes al período comprendido entre los meses de enero de 2013 a diciembre de 2014- y realizar un entrecruzamiento con los datos del libro de pasajeros, pudo determinar la estafa por la cifra millonaria de $8.747.189, pues los registros eran ficticios.

