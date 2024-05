“Deje de decir huevadas”: el duro cruce entre Mayans y Paoltroni

Minutos antes de llamar a un cuarto intermedio, los senadores José Mayans y Francisco Paoltroni se cruzaron durante el debate en comisiones luego que el legislador libertario destinara diversas ecríticas a la gestión kirchnerista y cuestionara la administración del gobernador Gildo Insfrán en Formosa, provincia de la que es oriundo.

“A Formosa le aborrece la actividad privada, la inversión. Odian la generación de riqueza porque saben que es el camino para sacar a la gente de la pobreza. El senador Mayans pidió datos: Formosa es la provincia que menos empleados privados tiene del país”, sentenció.

“El senador es de Clorinda, enfrente de Asunción (Paraguay), dos millones y medio de habitantes, la ciudad de mayor contrabando, se cansaron de pasar nafta, mercadería por eso les encanta la brecha cambiaria. Hacen de todo un negocio, triplicaban el contrabando de nafta a Paraguay, les molesta porque les estamos tocando negocios a todos”, acusó Paoltroni dirigiéndose a Mayans.

“Para cerrar, espero que el senador Mayans no me venga a pegar como le pegó al diputado (Carlos) Cantón en Formosa cuando defendía la reelección indefinida, hay una diferencia de edad y me enseñaron a devolverla de chiquito”, disapró Paoltroni al final de su alocución.

Tras ello, el jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta pidió la palabra y replicó: “Lamento las expresiones del senador, me parece que tiene una obsesión. Está enojado conmigo pero lo que pasa es que fue candidato y sacó 8% de los votos y el otro le arrastró el 70% de los votos y todas las huevadas que dice no tienen nada que ver con la ley que estamos tratando”.

“Es hora de que deje de decir huevadas y que se dedique al proyecto que estamos tratando. Que el senador Paoltroni deje de decir huevadas”, apuntó Mayans.