«¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos!», Villarruel cargó contra Kicillof por los libros que se usan para enseñar Educación Sexual

La vicepresidenta exigió que la Provincia de Buenos Aires retire los libros de la enseñanza.

«Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Kicillof les ofrece», sostuvo Villarruel.

Esta semana se difundieron las novelas con contenidos de sexo explícito que se distribuyeron en bibliotecas escolares.

Esta semana estalló una polémica en la provincia de Buenos Aires por libros con contenido sexual explícito que se usan para enseñar Educación Sexual en escuelas. Y la vicepresidenta Victoria Villarruel se subió al tema y cargó duro contra el gobernador: «Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Axel Kicillof les ofrece». Además, pidió retirar los libros de las aulas y que se respete «la inocencia» de los niños.

En su cuenta de Instagram, la vicepresidenta publicó fragmentos del libro «Cometierra», que fue repartido en las aulas bonaerenses. «Sacó su pija por encima del bóxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besara fuese una lengua. Le bajé el bóxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios mientras», dice parte del texto citado por Villarruel.

«Perdonen lo explícito pero esto no es educación y los padres no deben permitir que se sexualice a sus hijos», se excusó Villarruel en su feroz crítica al Gobernador.

«Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse», agregó la presidenta del Senado.

Y concluyó: «¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!».

La vicepresidenta citó la página 111 de «Cometierra», de Dolores Reyes, que había alertado a varios padres quienes tomaron captura de pantalla para cuestionarla. En esta novela, la protagonista, al descubrir que tiene el don de «ver» quién mató o secuestró a las mujeres en un territorio atravesado por la violencia, se convierte en médium y detective.

«No todos los chicos están preparados para entender lo que es el coito, mucho menos el sexo oral o anal. Me parece tremendo que se divulgue un libro dentro de lo que se llama ESI con palabras vulgares que rozan lo pornográfico», polemiza la madre de un joven de cuarto año.

La respuesta oficial del

ministro Alberto Sileoni

«Esos libros tienen una guía que, si le interesa, se la puedo hacer llegar. Son libros para la Educación Secundaria, son libros para la Educación Superior», señaló Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Urbana Play.

Por otro lado, remarcó: «Los libros van con una guía que aconseja a los destinatarios. No son libros que llegan a los estudiantes, llegan a la biblioteca de la escuela».

Sileoni también aclaró que el contenido tiene un respaldo orientativo que permite una correcta interpretación y acompañamiento docente. «Pueden tener escenas de sexo, vocabulario soez, son libros que van muy explicados en la guía», sostuvo.