Del Moro anunció nuevas reglas para GH: el ingreso de una exparticipante y una prueba muy exigente

Este lunes Santiago del Moro inició la gala de Gran Hermano anunciando cuáles serán las nuevas reglas que habrá en el juego y algunas sorpresas que tendrán los participantes de esta edición durante las próximas horas.

Algunas se las dijo a ellos para ir alertándolos y otras solo quedaron para la audiencia televisiva que los acompaña noche tras noche en el prime time de Telefe. Lo primero que le informó el conductor a los hermanitos cuando ingresó para saludarlos fue que el líder no podrá ser el mismo las dos veces seguidas. De esta manera, se confirmó que el Chino’, o sea Martín Ku, no podrá competir en la próxima prueba ya que fue el último en recibir ese beneficio por ser el ganador.

Acto seguido, reveló que “en las próximas semanas, en un futuro, puede ser que suene una alarma y que todos tengan que quedarse inmóviles, como si fuesen una estructura de hielo”, sostuvo el conductor. Cabe destacar que esta información la adelantó Teleshow hace unos meses antes de que iniciara el reality.

“Va a entrar algún familiar o ser querido. Les va a poder decir algo lindo. Ustedes no pueden reaccionar nada”, le explicó el conductor a los participantes adelantando las reglas y acto seguido fue contundente: “Quizás puedan ir a placa o ser expulsados directamente, así que no es algo para festejar, es algo para la presión del juego”.

Una vez que Santiago abandonó el reality, los concursantes se quedaron pensativos por la noticia de este nuevo desafío, donde deberán controlar sus impulsos y emociones, ganando fortaleza mental para continuar en competencia. Es que algún familiar o ser querido entrará a la casa por algunos minutos pero no podrá ser abrazado ni interactuar con él.

Cabe destacar que esta iniciativa ya se puso en práctica en las ediciones del reality que se llevaron a cabo en otros países y fueron un éxito.

En esa misma línea de novedades, del Moro hizo un último anuncio pero esta vez para los televidentes y no para los participantes ya que ellos se enterarán este martes y de sorpresa. En ese sentido, destacó que en las próximas horas entrará una ex Gran Hermano de la última edición a visitarlos. “Mañana, martes, ingresa a la casa por 48 horas. ¿Quién fue la mamá de la casa?”, les preguntó Santiago a los analistas del Debate.

Luego de que todos adivinaran, confirmó: “Mañana Romina entra a la casa con una misión: va a tener que enseñarles cómo se vive en el orden, en la limpieza, y además va a tener el don de nominar. Romina entra en la gala del martes y sale en la gala del jueves, y el miércoles va a nominar”, explicó.

“Va a nominar, va a convivir y les va a enseñar cómo administrar la casa”, confirmó el periodista y aclaró por qué tomaron esa decisión desde la producción del programa. “Ustedes no saben el lío que hay y el olor que hay ahí”, remarcó el conductor ya que él ingresó a la casa hace unos días para llevarles los mensajes que les habían dejado los familiares y fue testigo del caos.

”No le van a alcanzar las 48 horas a Romina para que limpien esa casa. Es un asco total”, expresó Laura Ubfal, que es panelista del reality a través de su cuenta de X (ex Twitter) confirmando que la decisión de la producción fue para llevar un poco de orden a la convivencia de los hermanitos. “Desorden, olores, trapos sucios en la cocina, mejor no cuento más”, concluyó del Moro.