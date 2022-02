Del Potro reveló por qué Ginóbili fue clave en su recuperación

Compartir

Uno de los momentos más destacados de la conferencia de prensa en la que Juan Martín del Potro anunció que podría retirarse del tenis después de la disputa del Argentina Open fue cuando el jugador argentino comentó que otra figura del deporte argentino lo ayudó mucho en su recuperación. Según sus propias palabras, Del Potro se apoyó en Manu Ginobili para ponerse a punto físicamente.

“Hablé mucho con Manu Ginobili porque me ayudó mucho a tratar de buscarle la vuelta a lo de la rodilla. Me ha recomendado muchos médicos, fisioterapeutas y tratamientos. Siempre ha estado acompañándome y detrás mío. Le agradezco a él y a tantos otros deportistas”, dijo la Torre de Tandil ante los

La respuesta de Del Potro tiene sentido porque tiene un gran relación con la máxima estrella de la Generación Dorada. Ambos participaron de un recordado vivo en Instagram durante los primeros meses de la pandemia. Su relación de amistad comenzó naturalmente porque ambos son dos de los grandes deportistas de su país pero se consolidó con la convivencia en épocas de los Juegos Olímpicos.

Todo el mundo recuerda esa caminata que compartieron en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A la edición siguiente, en los Juegos de Río 2016, también se mostraron muy unidos durante la inauguración. Es por eso que la Torre de Tandil, quien decididamente atraviesa sus últimos días como jugador profesional, no quiso dejar de agradecerle al famoso basquetbolista por acompañarlo en sus momentos más difíciles.

Ginóbili y Del Potro compartieron varias comidas en Miami. Solían aprovechar cuando el jugador bahiense visitaba esa ciudad con los San Antonio Spurs y el tandilense se encontraba allí, ya sea entrenándose o descansando. También solían interactuar a través de las redes sociales para felicitarse por las victorias en sus respectivas disciplinas.

Y así como Juan Martín del Potro le dedicó unas emotivas palabras a Manu Ginóbili cuando se retiró del básquet, el ex campeón de la NBA no dudó en escribir un mensaje para el ganador de la Copa Davis en sus redes sociales. “Tus lágrimas son las de todos los que amamos y estamos cerca del deporte. Te admiro y aprecio. ¡Todo lo mejor amigo!”, le escribió Manu a través de Twitter.

