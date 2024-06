Del teatro al Vaticano: los detalles de la invitación de Malena Guinzburg a un encuentro con el Papa

El Papa Francisco ha invitado a más de cien comediantes de todo el mundo a presentarse en el Vaticano como parte de un evento cultural. Entre los convocados, se encuentra Malena Guinzburg, quien representará a Argentina en este significativo encuentro. Ante el inminente encuentro, la humorista compartió todos los detalles a Teleshow sobre esta oportunidad única.

“Cuando me llegó el mensaje de un productor que no conocía que estaban interesados en invitarme a ver al Papa pensé que era una joda, obviamente, después pasé porque era una estafa, cosas así, porque me parecía muy raro”, confesó la comediante ante la propuesta que le llegó para formar parte del evento organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. “Después me empecé a meter un poco más, averiguar me llevó por otro lado y de hecho, una amiga Vanina, que también es productora me escribe cag… de risa pensando que era una joda, y después me enteré que era en serio, un encuentro de comediantes de todo el mundo y me quedé sorprendida”, comentó a este medio.

También se encontró con un par de complicaciones en el camino, a lo que Malena se refirió: “No me decían a quienes más (invitaron), así que no podía hablar con nadie para ver a quién le avisaron. Después averiguando un poco más, muy a lo argentino, porque me imaginaba que el Papa me mandaba pasajes en primera y una habitación en suite en el Vaticano, me dijeron que la invitación era sin los pasajes y la estadía. La primera sensación fue ‘bueno, no voy, es un montón de plata’ y después pensé ‘¿cómo no voy a ver?’”.

“Intenté canje porque era un gasto que no tenía pensado y dije ‘¿cómo no voy a conseguir pasaje en aerolínea que me quiera pagar un pasaje al Papa que me está invitando?’. Un par de lugares de turismo me dijeron que no, que no estaban interesados, y una aerolínea me dijo que me podían dar un descuento, me hicieron un código promocional que me salía más caro que comprarlo por internet”, continuó la actriz, quien supo encontrar el camino para emprender su viaje a la mítica ciudad italiana, a donde llegó luego de arriba en Roma.

Respecto a los invitados, Guinzburg le aseguró a este medio que anteayer se enteró por las redes que “iba Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg, Doña Florinda (Florinda Meza), porque posta no sabía, y yo sola de Argentina”. Ante su inminente encuentro con el Sumo Pontífice, ella comentó que se encontraba “muy sorprendida, muy emocionada, muy ansiosa y nerviosa pensando en qué regalo le voy a llevar al Papa”, para el cual terminó eligiendo una gran cantidad de alfajores de diferentes gustos, entre los cuales se encuentran los clásicos de dulce de leche.

“Tampoco sé cuán cerca voy a estar para darle el regalo. Como somos más de 100 comediantes no sé cuán cerca vamos a estar o no. Mi objetivo es charlar, dar el regalo y sacarme una foto con él. Me interesa ver qué dice, lo que es este encuentro con comediantes”, explicó Malena sobre el encuentro que tendrá lugar este viernes 14 de junio. Además, intentó dejar tranquila a su tía Mirta: “Que no se asuste que sigo siendo judía”.

Cabe mencionar que la mujer le envió un audio al respecto, el cual la hija de Jorge Guinzburg subió a las redes. “No te olvides de no romper jamás con tus raíces judías. Acordate que tenés raíces judías maternales y paternales. Cuidate, mi vida, te mando un beso”, decía la tía de la capocómica, quién aseguró que estaba contenta, “pero no vaya a ser cosa que tome la comunión”.