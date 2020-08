Delegada Zonal de Belgrano aseguró que las clases recién volverán tras acuerdo entre padres y docentes

Compartir

La profesora Nelly Loreto, delegada zonal del Ministerio de Cultura y Educación en Villa General Belgrano, en diálogo con el Grupo de Medios TVO negó que las clases semipresenciales hayan iniciado en las escuelas rurales de la localidad, tal como había denunciado la secretaria general del gremio de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño. En ese sentido Lotero aseguró que las clases recién volverán una vez que hayan acordado pautas con padres y docentes, siempre teniendo el visto bueno desde el gobierno provincial.

“Lo vertido por Nilda Patiño es totalmente falso, lo que nosotros hicimos acá en la delegación zonal Belgrano es una reunión con los directores de las escuelas rurales para hacer acuerdos, dialogar, para que expresen sus inquietudes, ver cómo está la asistencia no presencial a nuestros estudiantes, hicimos un acuerdo y tuvimos la presencia del Ministro, de la referente de Ruralidad, de la directora del Nivel Inicial, nos reunimos con los directores de escuelas rurales de la delegación zonal Belgrano donde el señor Ministro ha escuchado a los directores con respecto a cómo están llevando a cabo las clases más allá de que tenemos las instrucciones, los materiales, los cuadernillos provinciales y los aportes que tenemos de los cuadernillos de nación, los cuales deben asistir a retirar los padres y en caso de que no puedan venir, los docentes se lo llevan hasta la casa. Lo que sucedió es que en vista de que cuesta que vengan los padres a la escuela, la directora les dijo a sus docentes que por lo menos se acerquen dos veces a la semana para hacer una apoyatura a los padres y que ellos puedan volcar a sus alumnos para mejorar el proceso”, explicó.

“En ningún momento se los citó porque todavía no hay ningún acuerdo, estamos reunidos con los directores de las escuelas rurales para recordar, ver nuevamente los acuerdos probables que hicimos con los directores para ir a las clases semipresenciales en las colonias y de ahí vamos a visitar las escuelas, vamos a ver la sanidad, en qué condiciones están y de ahí vamos a hacer un acuerdo consensuado con los padres para que sus hijos de los tres niveles asistan en clases semipresenciales a la escuela, algo que no es obligatorio, si un tutor no quiere mandar a sus hijos a la escuela que no los mande, pero van a tener la asistencia pedagógica”, aseguró Loreto.

“Las clases semipresenciales van a comenzar una vez que nos den las directivas después de reunirnos con los padres, hacer un acuerdo consensuado con los profesores, maestros, padres, la mayoría de las escuelas están en óptimas condiciones de higiene, faltan algunas cositas como acarreo de agua que ya hablamos y están llevando, después lo mínimo que ya revisamos esas problemáticas cuando estuvimos reunidos con el ministro en Belgrano, de ninguna manera han iniciado las clases, esa es una información falsa”, reiteró.

“Tenemos que pactar las condiciones, vamos a acercarnos a las colonias, reunirnos para hacer acuerdos para ver de qué manera vamos a desarrollar estas clases, en alguno de los casos van a ser dos o tres veces por semana en horarios reducidos teniendo todas las precauciones, el aislamiento, la higiene, lavado de manos, uso de barbijo tal como nos indica el Consejo de Atención Integral Covid-19”, manifestó.

“Primero vamos a hacer los acuerdos, vamos a reunirnos con los padres, informar, consensuar y luego comenzarán, una vez terminado ese acuerdo al día siguiente comenzaríamos las clases”, indicó.

De la misma forma se refirió a cómo ha sido la asistencia a los alumnos desde el inicio de la cuarentena. “Algunos tienen celulares, otros no y ahí está la estrategia del docente, del director de llevar a las casas las actividades, explicarles a los padres, hubo casos donde cuando iban a retirar la vianda o la mercadería les explicaban y se les daba la tarea, después se ponía un día y los padres llevaban la devolución de los trabajos de sus hijos. Una vez que se regrese a las aulas se va a ver qué saberes tienen nuestros chicos, siempre con mucha claridad, con tareas concisas, no son temas nuevos, todos son temas de revisión, vamos a ir viendo de a poco los saberes previos de nuestros alumnos”, expresó.

“Nosotros trabajamos por unidad pedagógica, tenemos chicos que son asistidos directamente, luego vamos a ir viendo de acuerdo a los saberes previos que tienen los alumnos, nosotros no los vamos a hacer repetir a los chicos, ellos no van a perder sus clases, en todo caso se va a ir viendo con informes, se van a ir afianzando las tareas, recuperando los conocimientos”, detalló.

“De a poco vamos a ir regularizando los desarrollos de capacidades que puede ser 2020, 2021, 2022 hasta que nuestros alumnos estén en condiciones de promocionar, incluso se daría un primer trimestre con clases especiales para ir recuperando temas aquellos estudiantes que van a terminar la primaria o la secundaria. Nunca se dijo que no van a aprobar, las clases se están dando no presencialmente, pero nosotros estamos asistiendo a nuestros alumnos”, finalizó.