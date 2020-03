Delegado Nacional de la JR por Formosa indicó que en el interior la gente no tiene agua y culpó al oficialismo

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el delegado nacional de la Juventud Radical por Formosa, Enzo Casadei denunció que en la mayoría de los pueblos del interior provincial la gente no cuenta con agua o bien el vital liquido no está en optimas condiciones en cuanto a salubridad. Expuso que se trata de un problema de vieja data y que «el oficialismo no tiene interés de resolver. Para organizar el circo el gobierno pone todas sus energías, pero para solucionar los problemas de fondo falta voluntad política».

«La situación no es nueva, cualquiera que tenga sus años recorriendo la provincia advierte que es un problema recurrente, no solo es la falta de acceso al agua, sino que en los lugares donde hay acceso la calidad no es la mejor», comenzó diciendo.

Seguidamente expuso que en la actualidad «tenemos un cuadro bastante preocupante» porque «si recorremos cualquier zona de la provincia encontraremos algún pueblo con faltante de agua o con graves problemas de distribución. Por ejemplo, en Misión Laishí hay un problema histórico que tiene que ver con la presión. El agua no llega a todo el pueblo con la misma intensidad o caudal. Si uno vive en el centro hay mejor presión, no sucede lo mismo en caso de vivir en algún barrio más alejado. La planta potabilizadora de esa localidad no se nutre del riacho sino de una laguna y en este tiempo particular de sequía se sintió mucho más, había amplios sectores de la localidad sin acceder al vital liquido».

Detalló que también «en la localidad de Villa 213 que tiene alado El Colorado con su gran Parque Acuático, también tienen problemas. Hay barrios que no tienen agua».

Y prosiguió: «en Laguna Blanca hay días que no sale el agua. Hace 15 días atrás estuvieron 3 días sin el vital líquido y lo paradójico de la situación fue que el Intendente inauguró el verano con piletas municipales que llenó con agua que trajo con camiones desde la Comisión de Fomento de Buena Vista. La gente no tenía para beber y su Jefe Comunal estaba preocupado por llenar las piletas municipales».

Añadió a modo de otro ejemplo que en Las Lomitas realizaron un carnaval enorme mientras los pobladores sufren por la faltante de lo esencial para vivir. «La planta potabilizadora del lugar está a medio terminar, se trata de una obra de 19 millones de pesos, y no está terminada. Aún así se dan el lujo de tener uno de los carnavales más importantes a nivel de revuelo en la región».

Casadei aseveró que marcó casos puntuales, pero aclaró que la cuestión es generalizada y el oeste provincial es «tema aparte» porque las necesidades se acentúan aún más.

«Los vecinos tienen realizada la conexión a la red de agua, pero el problema es que no llega por inconvenientes en el abastecimiento y distribución», consideró el radical.

Lamentó en este contexto que «para organizar el circo el Gobierno pone todas sus energías pero para solucionar los problemas de fondo falta voluntad política, y esto no es de ahora sino que lleva sus años».

«La faltante en los pueblos del interior se vuelve un instrumento político, es decir, si uno se alinea con el Intendente seguro le llevan el camión con agua. Esto siempre fue una medida de apriete en muchos municipios de la provincia. Si no te arrodillas al poder de turno no te dan nada o sos el último en recibir. Por supuesto que siempre es la gente más humilde la que padece porque el que tiene dinero alquila cualquier camión y busca el vital líquido», disparó.

Al ser consultado por la sequía registrada a esta altura del año cruzó diciendo: «si tenemos que depender de la naturaleza entonces queda confirmada la falta de planificación que hubo todos estos años. El oficialismo no fue capaz de resolver esta situación y entonces tenemos que depender como hace 500 años si llueve o no».

«Chaco va por su segundo Acueducto; la provincia vecina hizo la construcción durante el gobierno de Mauricio Macri, Chaco con gobernador peronista pudo hacerlo, entonces la excusa de la discriminación porque se pensaba diferente es simplemente eso, una excusa. Acá no hubo voluntad política de resolver el problema de fondo», cerró Casadei.