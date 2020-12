Delfina Pignatiello: “Hay que ir en busca de los sueños y disfrutar”

Compartir

Con apenas 20 años, la nadadora bicampeona mundial junior y tricampeona panamericana en Lima 2019, compartió experiencias y aconsejó a los más jóvenes a través de los Juegos Nacionales Evita.

Delfina Pignatiello asoma como una de las referentes del deporte argentino: a sus 20 ya suma entre sus logros dos títulos mundiales junior y tres medallas panamericanas –en 400, 800 y 1500 metros libre- en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En el marco de esta singular edición de los Juegos Nacionales Evita, la nadadora aseguró que “el deporte me enseñó valores, como el trabajo en equipo y la responsabilidad. Si bien no participé en los Evita sé que representan una gran oportunidad para que muchas chicas y chicos muestren su talento”.

“Hay que ir en busca de los sueños y disfrutar. Estos tiempos son complicados pero no hay que aflojar, lo digo yo que este año pasé por momentos de bajón y hasta me pasó que no tomaba real dimensión de lo que significaban los logros de Lima 2019. Recién en cuarentena cuando miré los videos caí en la cuenta de lo que había ganado. Pero por suerte siempre hay un equipo de trabajo donde apoyarse y en mi caso fue fundamental la contención de mi entrenador. Hoy me doy cuenta que encontré nuevas pasiones y que la cuarentena me motivó a hacer cosas que no había hecho nunca”, reconoció Pignatiello.

“Además de nadar me gusta dibujar, la música, empecé con los streamings y a comunicar. Disfruto de cocinar budines, ver recetas, y también estar con amigas”, prosiguió quien además ganó dos medallas plateadas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y tres doradas en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

A pura humildad continuó con su descripción y dejó algunas recomendaciones para que los que estén en etapas formativas tomen nota: “No hay que olvidarse de disfrutar, de elegir lo que les gusta hacer. Plantearse un sueño es lo que los va a ayudar en los momentos más difíciles”. Además, habló de la importancia de los clubes: “Son la base de todo y realizar deporte es súper sano”

Delfina aprendió a nadar desde los seis meses y compite desde los 12. Y cree tanto en la rigurosidad del entrenamiento como en el estudio. “El deporte y el estudio pueden complementarse. Nunca hay que dejar de aprender, no importa la edad que se tenga”, reflexionó Pignatiello con autoridad.

