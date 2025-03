Delguy defendió la gestión de Jofré y consideró que Formosa avanza con gestión y compromiso

El concejal oficialista reafirmó su compromiso político con el espacio que lidera el jefe comunal, y no sólo volvió a defender su administración, sino que, además, expuso lo que identificó como “un ataque malintencionado y carente de cualquier sustento”, proveniente de una desesperada y fantasiosa oposición.

“Desde la gestión del Intendente Jorge Jofré, trabajamos con planificación y compromiso en cada área clave para el desarrollo de nuestra ciudad”, planteó Delguy, en respuesta al concejal Diego Herrera, quien “intentó desacreditar el trabajo de la Municipalidad de Formosa con críticas infundadas y alejadas de la realidad”.

“Su discurso no sorprende; se trata de un dirigente de la oposición que termina su mandato sin haber dejado huellas en los barrios y que hoy pretende instalar un relato falso sobre la ciudad”, amplió.

“Mientras Herrera desconoce la realidad, los vecinos son testigos de los avances”, profundizó.

Seguridad y prevención:

“Desde el inicio de la gestión, se creó el área Prevención y Emergencias, encargada de asistir a los vecinos en cada contingencia y equipada con herramientas y personal capacitado”, planteó. “Afirmar que el municipio no tiene una estructura para la seguridad ciudadana demuestra el desconocimiento de Herrera sobre la gestión municipal”, machacó, dejando en evidencia al legislador radical.

Iluminación y modernización

“La instalación de luces LED en espacios públicos, accesos y avenidas ha mejorado la seguridad y reducido el consumo energético”, continuó al aportar más datos sobre la presencia comunal, y destacó sobre ese punto que la asistencia en cada barrio “es constante, y los vecinos lo saben”.

Festivales y cultura

Lejos de quedarse en esos puntos, Delguy dijo que “para nosotros, la cultura no es un gasto, sino una inversión en el turismo y la economía local”, y afirmó que los eventos culturales “generan empleo, fortalecen nuestra identidad y dinamizan la actividad comercial; quienes critican esto ignoran su impacto positivo en la ciudad”, advirtió, en claro reproche a la postura de Herrera.

Obras y desarrollo humano

“Mientras algunos solo hacen discursos, la Municipalidad lleva adelante un plan integral de pavimentación y mantenimiento de calles, priorizando los sectores más afectados. No trabajamos con promesas vacías, sino con planificación y resultados concretos”, añadió, dando muestras de su conocimiento del terreno institucional y social que encara Jofré.

Para Delguy, Herrera “habla de una Formosa que no existe; la verdadera Formosa es la que sigue creciendo con gestión, modernización y un municipio presente en cada barrio”.

Al cerrar su alocución, adelantó que “no vamos a permitir que relatos infundados intenten empañar el esfuerzo de quienes realmente trabajamos por una ciudad mejor. Formosa sigue avanzando, con hechos, no con discursos vacíos”, reafirmó.