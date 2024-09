Delguy defendió la presencia del Estado en la protección del medio ambiente

El Concejo Deliberante capitalino acaba de prohibir la plantación, producción, y comercialización del Tulipán Africano, dentro de la ciudad, tras analizar y avalar por unanimidad un proyecto del edil peronista. “Se trata de uno de los cien grupos invasores más dañinos y perjudiciales para el ambiente, reconocido por el Programa Mundial sobre Especies Invasoras (GISP)”, aportó en defensa de su postura.

La medida, además, invita a los vecinos de Formosa a que extraigan las plantas que se encuentren en propiedad privada, mientras dispuso la extracción en espacios públicos; en ambos deberá ser reemplazado en forma inmediata por una especie autóctona y/o regional.

El tulipanero africano, conocido científicamente como Spathodea campanulata, es un árbol ornamental originario de África, famoso por sus grandes flores en forma de campana y su néctar tóxico.

“La ordenanza no es solo un acto de conservación, sino también una medida necesaria para mantener la salud de nuestros ecosistemas y la economía agrícola que depende de ellos; erradicar el tulipanero africano es proteger nuestro patrimonio natural y asegurar un futuro más sostenible para las generaciones venideras”, planteó, con firmeza el legislador comunal de Valores Ciudadanos.

Delguy trabajó concienzudamente en este proyecto, no sólo buscando antecedentes de otras regiones del país y del mundo, sino que mantuvo muchas reuniones con actores expertos del medio en la materia

“Con esta medida se pone de manifiesto la importancia del rol activo del Estado en la protección del ambiente para salvaguardar nuestros recursos naturales y la biodiversidad, particularmente en el caso de nuestras abejas nativas, que son fundamentales para el equilibrio ecológico y la producción agrícola”, especificó.

“El tulipanero africano afecta la polinización e induce la mortalidad de abejas, mediante el aumento del atractivo floral, produciendo una especie de néctar o polen que se vuelve irresistible para las insectos, pero evita la polinización haciendo que terminan ahogados”, profundizó respaldando su proyecto.

Milei equivocado

Enseguida, le dio un perfil político y planteó que el presidente Javier Milei “propone una visión en la que el Estado no debería intervenir en asuntos ambientales, delegando la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente al mercado y a la iniciativa privada”.

Para nosotros, se trata de “un enfoque no solo erróneo, sino que pone al descubierto el desconocimiento de las complejidades del manejo ambiental y el impacto a largo plazo de la desregulación. Dejar el cuidado del medio ambiente en manos del mercado prioriza las ganancias económicas inmediatas, lo cual podría llevar al deterioro de bienes comunes que son esenciales para el bienestar de todos”, redondeó

“Enfrentar el cambio climático, preservar la biodiversidad y asegurar la sustentabilidad de nuestros ecosistemas no puede dejarse al arbitrio del mercado, sino que requiere de un Estado presente, responsable y comprometido con el futuro”, insistió, permaneciendo en su línea doctrinaria.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, esbozó, reeditando una conocida frase que se atribuye al escritor Eduardo Galeano, en un tácito recordatorio de que cada uno de tiene el poder de hacer una diferencia en nuestro planeta.