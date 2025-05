«Jofré impulsa una transformación con tecnología y transparencia»

Durante una entrevista en Expres en Radio, el concejal justicialista José Delguy destacó el rumbo político y de gestión que viene marcando el intendente Jorge Jofré en la ciudad de Formosa, haciendo especial énfasis en la innovación tecnológica, la participación ciudadana y el compromiso con una administración transparente y humanista.

Uno de los puntos centrales abordados fue la reciente puesta en marcha de la escuela de formación política, iniciativa impulsada desde el Ejecutivo local. “Es una iniciativa muy importante que ha llevado adelante el Intendente de la ciudad. Estamos muy contentos porque esto marca el rumbo de una ciudad que apuesta a los nuevos procesos de transformación que vive el mundo”, sostuvo Delguy.

La tecnología como herramienta de inclusión y participación fue otro eje que el edil valoró de la gestión de Jofré: “Hoy cualquier joven utiliza redes y aplicaciones. Esta plataforma virtual que pone a disposición el Intendente es una forma de participación ciudadana”, afirmó, al tiempo que celebró la posibilidad de que los vecinos puedan conocer cómo se distribuyen los recursos del municipio a través de esa misma aplicación.

“Lo que busca el Intendente con esta herramienta es transparencia. Que el vecino vea hacia dónde van los recursos y pueda acompañar las decisiones de la Comuna. Esta es una de las patas de la escuela, pero también está la formación política, que es clave para construir ciudadanía”, subrayó.

Delguy remarcó que la actual administración ha ido mucho más allá de las funciones tradicionales del municipio: “La Municipalidad ya no solo se ocupa de los trabajos que le competen, sino que también aborda temas humanistas. Todo lo que sea innovación tecnológica acerca al vecino a la institución y viceversa, y sobre todo, permite escuchar”.

En un repaso por la gestión desde sus inicios, el concejal señaló que “todo lo que hoy realiza la Comuna lo hace con recursos propios y poniéndose la mochila al hombro”, en clara referencia al esfuerzo local ante escenarios nacionales complejos. “Con el Intendente Jofré hemos transitado gobiernos como el de Mauricio Macri sin detenernos, mostrando que otra forma de hacer política es posible”, agregó.

En el tramo final de la entrevista, Delguy también se refirió a las elecciones del próximo 29 de junio y al futuro del Concejo Deliberante. Anticipó que habrá renovación de nombres y planteó la necesidad de elevar la calidad institucional: “Hace tiempo vengo diciendo que se necesita oxigenación. Pero más allá de las caras nuevas, el salto de calidad debe ser de todos los sectores. El odio que generan algunas posturas extremas, como el libertarismo, no aporta nada”.

Consultado sobre una posible candidatura para renovar su banca, Delguy fue claro: “Nosotros somos un equipo. Si el Intendente considera que debo seguir siendo concejal, estaré a disposición. Me preparo todos los días para aportar desde el lugar que me toque”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la ciudad y con el proyecto político que encabeza Jofré: “No me metí en política para hacer plata ni crecer individualmente, vengo de una familia empresaria. Los que componemos la Municipalidad aspiramos a ver a Formosa cada día más hermosa. Si el Intendente me necesita en otro lugar, lo voy a hacer igual, porque lo que nos une son las ganas de trabajar por nuestra ciudad”.