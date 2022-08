Compartir

El concejal y presidente de la Comisión de Transporte en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, José Delguy visitó el Expres en Radio y habló acerca de la situación del transporte en la ciudad de Formosa. Aseveró que entienden el enojo de la gente y que este problema se vive en todo el país, no obstante, a ello celebró la idea de que el Intendente haya hecho propia la situación, y decretado la emergencia del transporte público de pasajeros. «El intendente ha hecho propia la situación, se hizo cargo y decretó la emergencia del transporte público de pasajeros, esta es una buena noticia para Formosa», señaló el edil.

Delguy comenzó diciendo «creo que todos los vecinos necesitan tener una visión y o mirada transparente de lo que esta ocurriendo con los colectivos. Hoy (por ayer) el Intendente de la ciudad en el operativo Por Nuestra Gente Todo habló al respecto, sinceramente nosotros entendemos el enojo que tiene la gente con esta situación, la gente esta cansada de atravesar este momento porque hace algunas semanas atrás teníamos 32 unidades de colectivos circulando y que obviamente no llegar a clases, al trabajo o a la casa le molesta a la gente y mucho».

«Hay que ser claros también en que la situación a nivel nacional con los colectivos esta difícil también, porque la economía influye en todos los sectores y particularmente con los colectivos que sin lugar a dudas al tener problemas de combustible o una paritaria que si bien la cierran en Buenos Aires en lo local es diferente», añadió.

«El intendente decía que hay paro de colectivos en Buenos Aires porque ellos querían pasar de 18 a 30 pesos y nosotros estamos pagando un pasaje a 60 pesos, el norte del país es el que sufre las consecuencias de esa desigualdad. Tenemos que trabajar entre todos para tener un país más federal y no permitir más que la provincia de Buenos Aires se quede con los subsidios y distribuirlas a las provincias que más necesitan», se explayó.

«Hay que decir que hay muchas discusiones que hoy se están dando porque es importante hablar del norte grande, de la liga de los Gobernadores, todos tenemos que hablar de estas cuestiones porque somos una de las provincias postergadas por los gobiernos nacionales. El intendente ha hecho propia la situación, se hizo cargo y decretó la emergencia del transporte público de pasajeros, esta es una buena noticia para Formosa», indicó.

Trabajo de los concejales

Consultado acerca de qué están haciendo los concejales, el edil señaló «los concejales deben estar en los barrios y trabajando para el vecino, yo me levanto muy temprano todos los días y recorro los barrios. Yo trabajo para que las mejores propuestas provengan del vecino y encontremos las soluciones para aquellos problemas que atañen en diferentes puntos, pero que a su vez también tengamos como objetivos claros seguir transformando la ciudad».

En relación a cuáles fueron los barrios en los que llevó soluciones, el presidente de la Comisión de Transporte indicó «hace semanas que venimos trabajando en un plan muy importante e interesante para seguir transformando la ciudad, que es el plan integral municipal que venimos haciendo todo lo que son los barrios Divino Niño, 12de octubre, San Juan, Liborsi, Villa del Rosario, Covifol, Guadalupe, Fontana. La semana que viene vamos a estar en los barrios San Antonio, Urbanizacion España, Lisbel Rivira entre otros. Nosotros siempre escuchamos lo que nos vecinos nos piden».

«Debemos decirles a los vecinos que tenemos un Municipio con las puertas abiertas y en este caso puntual con José Delguy que te escucha porque lo que vamos a hacer nosotros es escuchar al vecino y a través de la participación ciudadana llevar las soluciones de la mejor manera posible», señaló.

«Tenemos que hacer ese ejercicio de aprender y saber escuchar, estas no son las mismas cosas y eso es algo que hice desde el Ejecutivo municipal y hoy desde el Legislativo. Yo recorro los barrios y escucho al vecino y aun así sí sé la respuesta y si no le tomo los datos, estudio el caso y le doy una solución o una respuesta. Nosotros lo que no tenemos que hacer es mentirle a la gente, hay que ser transparentes y transforma la realidad de cada una de las situaciones», puntualizó.

