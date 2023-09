Delguy habló de la llegada de Uber a Formosa: «Hoy sería considerado un remis trucho»

El Grupo de Medios TVO dialogó con el concejal capitalino y presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, José Delguy quien se refirió al desembarco de Uber en Formosa y dejó en claro que no cuenta con el respaldo de las ordenanzas que regulan el servicio de remises. “Hoy sería considerado un remis trucho”, aseveró.

Primero, el edil se refirió a la reglamentación que rige en la ciudad. “No hay nada oficial, tomé conocimiento a través de los diferentes medios periodísticos. No hay ninguna presentación oficial ante el Ejecutivo ni Legislativo; en este caso puntual hablando del desarrollo de algún software o alguna aplicación en la ordenanza 7.246 que se modificó en el 2018, en su artículo 48 tenemos que se permite que el Ejecutivo Municipal pudiera desarrollar una aplicación en donde contenga las tarifas, identificación del chofer, la opción de elegir también el género de la persona que va a conducir el vehículo, entre otras cosas más”, comenzó diciendo.

Y siguió: “no existe dentro de la ordenanza el permitido de que pueda ingresar una aplicación externa”.

Seguidamente Delguy manifestó que con eso no quiere decir que estén en contra de Uber u otras aplicaciones, sino al contrario “creo que toda aplicación y desarrollo tecnológico que facilite y mejore tanto a los dueños de los vehículos que son formoseños que cumplen sus servicios y llevan el pan a su casa como también a los vecinos que utilizan el servicio tenemos que brindarle una mejor tecnología y servicio”, pero “en este caso puntual no exigen ni siquiera el seguro, el dinero que recaudan (un porcentaje) no queda ni siquiera en Formosa; también empieza a haber una competencia desleal y muchas cuestiones que perjudican a formoseños y no generando un trabajo estable sino desequilibrando lo que ya está”.

Asimismo, que “cuando la ley dice que solamente está permitido solamente una aplicación o desarrollo software al Ejecutivo Municipal te limita a que éste disponga de la utilización de la aplicación”.

“Si hoy empezamos a ver choferes de Uber y la aplicación empieza a circular estarán de manera irregular, incumpliendo la normativa, y de hecho podría ser multado y sacado de la vía pública, así como sucede con los remises truchos”, dejó en claro por último.

Uber anunció su próximo

lanzamiento en ocho ciudades

del país, entre ellas Formosa

La app de Uber anunció el próximo lanzamiento en ocho ciudades de la Argentina, a poco más de un mes de completarse el primer viaje en la ciudad de Puerto Iguazú, la ciudad número 26 donde está disponible la aplicación.

Con esta decisión, Uber busca ofrecer, a través de la tecnología, a todos quienes viven y visitan las ciudades de San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, San Fernando del Valle de Catamarca, San Luis, Formosa, Río Cuarto y Concordia una nueva forma de movilidad, cómoda y confiable. La llegada de la app de Uber brindará, además, oportunidades de ganancias para todas las personas que se registren, ya sea con un auto particular, un taxi o una moto.

“En Uber estamos convencidos que podemos contribuir a mejorar la manera en que se mueven las ciudades de Argentina y toda su gente”, señaló Eli Frías, Responsable de Operaciones para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y agregó: “Queremos seguir ampliando el acceso a la tecnología de Uber, hoy disponible en 26 ciudades del país, para que miles de personas más puedan moverse y disfrutar de todo lo que estas ciudades tienen para ofrecer”.

Actualmente, en todas las ciudades del país donde Uber está disponible, los taxistas pueden registrarse y completar viajes solicitados a través de la app de Uber. De hecho, entre abril y julio de 2023, aumentó en 74 por ciento la cantidad de viajes solicitados a través de la app que fueron completados por taxistas. En ciudades como Tucumán y Mendoza, los taxistas completan más del 10 por ciento de todos los viajes realizados con la app de Uber en esas ciudades.