Delguy: «Hay que trabajar en lo que se viene y marcar la diferencia en el HCD»

El concejal capitalino electo el domingo, José Delguy (Valores Ciudadano), habló con el Grupo de Medios TVO e indicó que no debe analizar la situación como “algo negativo” sino más bien “hay que trabajar en lo que se viene” y redoblar los esfuerzos para marcar la “diferencia” en el HCD.

“Creo que la diferencia si bien no es mucha en el escrutinio definitivo va a ser difícil remontar esa situación, supera los 1000 votos de diferencia, creemos que va a ser difícil. De igual manera el resultado es sumamente positivo”, sostuvo Delguy.

“Uno está acostumbrado a la victoria, porque nos avala el trabajo que venimos haciendo en la ciudad, independientemente a ello entendemos lo que pasó, creo que hay que analizar el contexto social, el contexto económico. Venimos atravesando años muy duros en el cual la situación de las elecciones en sí siempre iban a tener un tinte raro”, continuó.

Asimismo agregó que “la oposición hizo una buena elección donde pudieron meter tres concejales con lo cual hay que felicitarlos y trabajar en lo que se viene. Nosotros tenemos que analizar la situación y más que enojarnos o hacer un análisis negativo hay que trabajar en lo que se viene, en la renovación del HCD que se dio, y nosotros tendremos que esforzarnos más para marcar la diferencia”.

“Más allá de los espacios políticos es importante la renovación, había concejales que llevaban casi 20 años en el Concejo y hoy es necesario ese tipo de renovación para tener una vara más elevada con total compromiso y responsabilidad. Si ponemos la perspectiva hacia lo que se viene en la ciudad, el formoseño interpreta lo que viene haciendo la proyección del intendente Jofré y el proceso de transformación que vamos a ir generando, esto es un análisis sobre un contexto que se ha vivido en la sociedad pero a su vez tenemos que poner el oído sobre el vecino y trabajar en algunos de los problemas que no pudimos solucionar”, expresó.

“Hemos tenido un crecimiento dentro del espacio muy importante y en este caso puntual jamás vamos a decir que el vecino nos dio la espalda, sobrados son los agradecimientos al vecino formoseño y nos genera fortaleza seguir apostando en este proceso de transformación y creemos que es el más acertado, más sumado el contexto que hemos atravesado en Formosa y la tormenta del domingo donde sabíamos muy bien que eso nos podía perjudicar”, analizó.

“Es muy rápido para hacer un análisis de en qué nos equivocamos y cuáles fueron los porqué, tenemos que avanzar, se habrán cometido errores de acuerdo a según las jurisdicciones y los sectores de la ciudad lo cual ya vamos a ir detectando y vamos a darnos cuenta de las falencias que tuvo nuestro espacio, en los resultados siempre queremos ser victoriosos, el intendente no acostumbra tener un resultado inferior, pero nada es derrota, todo es aprendizaje, debemos trabajar en lo que se viene, tengo mucha esperanza y fe de que Formosa va a seguir creciendo y vamos a generar lo mejor para el vecino”, finalizó.

