Delguy: «La compra de los colectivos se realizó con el aporte del vecino»

El concejal y presidente de la Comisión de Transporte del HCD de la ciudad de Formosa, José Delguy visitó el piso de Expres Radio donde habló de la llegada de Fermoza a la ciudad y aclaró que la compra de las nuevas unidades se logró con el aporte de los vecinos, al mismo tiempo que destacó la labor del Intendente de la ciudad al ponerse al frente ésta cuestión.

Delguy comenzó diciendo: “estamos muy contentos por haber presentado las 25 unidades de colectivos nuevos y tenemos que decir que después de venir por un túnel completamente oscuro ver una bocanada de aire fresco es lo mejor. Además de poder presentar un proyecto que yo creo que será una solución al servicio público de pasajeros y será una solución a la crisis que tuvo Formosa respecto al colectivo y hoy tenemos una empresa del vecino”.

El Edil indicó “la realidad que atraviesa el transporte público de pasajeros es por la falta de subsidios a nivel nacional y en contrapartida de lo que sucede en Buenos Aires marca la tendencia de que todas las provincias del interior del país tengan el mismo inconveniente, lastimosamente fuimos la primer ciudad en pasar 80 días sin colectivos circulando, además la primera también que no tiene subsidios y que hoy tiene un esquema nuevo de transporte público y que con esa combinación de cooperativas con algo de consorcio administrativo y la misma Municipalidad que habla las claras de una institución e intendente que tiene saneadas las cuentas en todo su esquema financiero y a su vez también una empresa privada que le permite a la Comuna nuevas unidades, estas 25 nuevas y 19 que son usadas y seguramente vamos a seguir trabajando junto al Ejecutivo Municipal para tener el esquema completo”.

“Nosotros venimos analizando toda la idea del transporte público porque anteriormente había un esquema de circulación de vehículos que en la mayoría de las líneas tenían 43 kilómetros totales de recorrido, en este caso se ha hecho un estudio y si bien los 80 días de parate en el transporte no fue una excusa para parar el Ejecutivo, hemos trabajado en un nuevo esquema que se adecúe a la situación de contexto económico que atraviesan las provincias del interior y en ello también para abaratar costos y circulación o traslado este nuevo esquema va a tener un trasbordo en la plaza San Martín, no vamos a tener las mismas líneas de 43 kilómetros que se tenía y esto permitirá que las frecuencias sean mucho más rápidas”, señaló.

Y acotó “la crisis del transporte fue muy compleja que amerita soluciones complejas y tenemos que decir que tenemos un intendente que ha marcado su palabra y manifestó su promesa en cada una de las cuestiones”.

“Nosotros expondremos todo en relación a la compra de los colectivos, pero no para los concejales, se lo vamos a exhibir al vecino, porque la compra fue con el pago de los impuestos municipales. Lejos de hacer demagogia como lo han hecho algunos concejales y diputados de la oposición, se demostró que el intendente Jofré ha cumplido con su palabra y a su vez también va a demostrar y seguirá demostrando que con hechos concretos se resuelven estas cuestiones tan complejas y a su vez también marcar también de dónde ha salido el dinero para la compra de las unidades y según lo estimamos llegar a las 80 unidades y porqué no a un poco más”, explicó.

Consultado acerca del porqué no se le dio a Crucero del Sur el dinero de la nueva empresa, el Edil explicó “una de las cuestiones es el cambio del esquema del transporte público de pasajeros en Argentina, nosotros le íbamos a dar el dinero e igual no iba a funcionar además hay que tener en cuenta que la oposición no quiere votar el aumento del costo del boleto”.

Y añadió “tenemos que decir que tambien Crucero del Sur se manejó muy mal, nosotros hemos intentado hacer las cosas de la mejor manera posible tanto el Legislativo como el Ejecutivo, el bloque justicialista siempre ha apoyado cada uno del accionar el intendente, tenemos que entender al chofer que es formoseño y que quería cobrar su sueldo y que al no tener ese ingreso tenía esa inseguridad y a su vez también una falta de previsibilidad que hacía que tengan una desesperación total”.

Cuánto pagó la Comuna

por las unidades

Al respecto, el joven Concejal indicó “hemos hablado con varios organismos de la Municipalidad y por orden del mismo Intendente se ha pedido que se elaboren los valores y las formas, esquema y demás para presentarlo al Concejo y en esto creemos que es muy impresionante que se hayan tirado cifras siderales por la compra de cada unidad cuando Jorge Jofré viajó de manera directa a la empresa sin intermediarios y disminuyendo todos los costos posibles y tenemos coches que oscilan los 140 mil dólares más o menos y cuestan menos dinero porque se han negociado de manera directa”.

“Si pudimos comprar las 25 unidades porque tenemos una Municipalidad ordenada, financieramente legible y viable y que por ende no solo pudimos haber adquirido estos coches, sino que también los usados y que por supuesto seguiremos sumando colectivos a la ciudad. De igual manera hay que decir que nosotros vamos a presentar formalmente todos estos datos en el Concejo Deliberante y por supuesto que también se lo daremos a conocer a la gente”, cerró.