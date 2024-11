Delguy: «Nuevas firmas comerciales son parte de un sueño colectivo»

El concejal José Delguy visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes temas entre ellos la entrada del proyecto de presupuesto para el año próximo. Al mismo tiempo mencionó «la llegada de firmas comerciales a la ciudad forma parte de un sueño colectivo».

Delguy comenzó diciendo: “el miércoles pasado en la sesión ordinaria en el HCD llegó el proyecto para el presupuesto 2025 para el Ejecutivo Municipal, esto sucedió para cumplir con los plazos que nos exige la ley que dice que antes de que finalice el mes de octubre se debe presentar el presupuesto para el año próximo”.

“Nosotros tenemos que esperar a que se apruebe el presupuesto nacional, después el provincial y después recién estaríamos en condiciones de aprobar nosotros el de la Comuna capitalina”, acotó.

Asimismo recordó que hace un mes atrás se aprobó la reestructuración del presupuesto. “Lo hecho a nivel nacional repercute en todos lo que se quiera tratar en torno al presupuesto. Además no tuvimos presupuesto 2024 y nos estuvimos manejando con uno del año 2023 con una devaluación de más de 100 por ciento. Nosotros tuvimos que realizar esta reestructuración porque debemos recordar que nos hemos hecho cargo de la compra de los colectivos y nosotros lo único que buscamos es la transparencia en la gestión de Jorge Jofré”.

Manifestó también que “si bien se acercan funcionarios del área de hacienda, los concejales de la oposición siempre tienen un problema y no aprueban los presupuestos o las reestructuraciones. De igual manera, pediremos que vaya nuevamente, porque no solo sirve para que los ediles sepan en qué se gasta la plata sino que también hay que acercar esa información al vecino”.

“Nosotros tenemos que darle respuestas al vecino con la información precisa. El secretario de hacienda va a exponer y hay que estar atentos a lo que los funcionarios dicen para poder llevar las respuestas a la gente”, ahondó.

Acerca de la situación económica del país dijo “se vive una situación muy complicada, creo que más allá que este presidente pegó en sus objetivos macroeconómicos para poder tener déficit cero, que es una realidad porque lo mantiene y está disminuyendo la inflación, pero lastimosamente está atacando a los que menos tienen porque está atacando a los jubilados por ejemplo, ellos fueron los más golpeados porque las tarifas y los precios de las cosas no ayudan”.

En otro tramo de la entrevista hizo mención a la cancelación de obras que son necesarias para la ciudadanía y que tienen que ver con programas de adecuación de barrios populares, esos de los que no se pueden hacer cargo los municipios. “Tenemos 4 mil cuadras de calles de tierra, es acá en donde se ve la necesidad del Estado Nacional presente. Nosotros no tenemos ningún problema con que se audite y se controle porque necesitamos que nos ayuden a continuar trabajando porque eso nos atrasa”.

Empresas que

llegaron

a Formosa

En relación a la llegada de nuevos emprendimientos, explicó “la llegada de esas firmas multinacionales a la ciudad forma parte de un sueño colectivo porque nosotros cuando asumimos la gestión con el Intendente en 2016 hablábamos de poder acercar todos los beneficios que podamos a una Formosa que por ahí se veía detenida en ciertos desarrollos comparado con otros lugares”.

“La llegada de firmas como Mostaza, Patagonia o bien los festivales de la cerveza fue una alineación directa entre el gobernador Insfrán y el intendente Jofré en posicionar a Formosa con un perfil turístico y cuando hablamos de eso, decimos que el Estado tiene que estar presente para darle todas las herramientas al comerciante para que se instale en nuestra ciudad”, indicó.

“Nosotros lo que hacemos es brindarle al vecino de Formosa la calidad de las firmas que va a ver en Buenos Aires, Brasil o la parte del mundo que sea. Tenemos que estar al servicio del sector privado”, cerró.