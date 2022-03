Delguy: «Nuestra posición siempre va a ser para el bienestar del vecino»

Compartir

El concejal José Delguy, presidente de la Comisión de Transporte del HCD, habló con el Grupo de Medios TVO en la previa del tratamiento en comisión del pedido de aumento de boleto presentado por la empresa Crucero del Sur días atrás y que genera serios cruces entre las bancadas del honorable cuerpo.

“La posición nuestra siempre va a ser reflejada en el bienestar del vecino formoseño, pero también hay que entender que la Argentina viene viviendo momentos de mucha inflación y a su vez atravesando la pandemia. Tenemos una inflación que no es solamente en nuestro país sino en todo el mundo y la cual se ve reflejada no solamente en un aumento de boleto al transporte público sino que también en todos los valores, donde recorremos Formosa vamos teniendo los mismos aumentos, vamos a trabajar con gran responsabilidad analizando número por número, el objetivo concreto es beneficiar al vecino formoseño en el caso de tomar medidas que impliquen lo económico”, aseguró el edil.

Reconoció en ese marco que “hay que ser sinceros con la gente y no generar especulación, hay que hacer un análisis puntual, hemos pedido informes a las distintas instituciones para tomar decisiones concretas, la región también está aumentando, por ejemplo Corrientes el lunes amaneció con un aumento de hasta 60 pesos del boleto al transporte, también se ven aumentos en Misiones donde están pensando en llegar a 50 pesos, en la Argentina, salvo en las provincias más subsidiadas, entre ellas CABA, hay una gran diferencia, en Buenos Aires pagan entre 18 a 20 pesos por el boleto y nosotros pagamos 40 pesos. Hoy no es el problema solo el aumento de boleto para que la empresa funcione mejor, sino más bien la federalización de los subsidios que es un tema mucho mayor a nosotros por lo cual tenemos que debatir, es un problema histórico y si no se soluciona a nivel nacional, va a ser un problema que va a persistir”.

“Hablar de un no aumento es imposible, pero sí hay que ser sinceros y trabajar en conjunto tanto oficialismo como oposición porque esta es una responsabilidad de todos y en ellos dar la mejor solución para el vecino formoseño, lo vamos a debatir y a trabajar con una comisión concreta y darle respuestas a la gente”, expresó.

Para finalizar, aseguró que la empresa Crucero del Sur no tiene solo 40 colectivos circulando sino que “están llegando a 70 los colectivos que están funcionando, vengo hablando con la empresa correspondiente, vi algunos balances y son negativos, para que funcione la empresa tiene que estar lo financiero y económico funcionando bien”.

