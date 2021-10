Delguy: «Seguiremos cerca del vecino, generando herramientas para continuar creciendo como ciudad»

Compartir

El candidato a concejal por el sublema Valores Ciudadanos, José Delguy, destacó que “desde el 2015 se planificó una ciudad distinta a lo que el vecino estaba acostumbrado, donde el intendente Jofré llegó, humanizó la gestión y propuso una ciudad moderna”, por lo que pidió a vecinos y vecinos acompañar a los candidatos de Valores Ciudadanos “para continuar profundizando el proceso de transformación para lograr la ciudad que queremos”.

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina, que integra la lista de concejales junto a Paula Cattaneo y Fabián Cáceres, señaló que “a pesar de que Jorge Jofré asumió la gestión con inundación, con un gobierno como el de Macri que excluyó a los municipios, y después con la pandemia, no detuvo nunca su visión transformadora.Cada promesa que salió de boca del jefe comunal hoy está cumplida”, enfatizó Delguy.

En ese sentido, explicó que “nosotros tenemos una visión clara de lo que queremos hacer desde el día uno de gestión; entendimos el mensaje del intendente al decirnos que no quería funcionarios de escritorio sino funcionarios trabajando codo a codo con los vecinos y vecinas, en todos los barrios” y remarcó que durante los momentos más difíciles de la pandemia “estuvimos en el camino del hacer y, fundamentalmente, escuchando al vecino”.

Resaltó que “en campaña, muchos que pretenden ser concejales salen a hablar y a prometer cosas que ellos saben que no las van a cumplir, pretendiendo engañar a la gente”.

Por eso, destacó que la gestión municipal transformó la ciudad, aunque aclaró “que esas transformaciones no se cumplen en uno o dos años, porque todo proceso de transformación necesita una planificación y previsibilidad y eso es lo que venimos haciendo desde el Municipio y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando para una Formosa pensada y planificada a futuro”.

Por otra parte, sostuvo que para acompañar todas las políticas públicas que se vienen planificando y ejecutando desde el Ejecutivo municipal se necesitan concejales que avalen esos proyectos y estén interesados en el bienestar y una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas”.

Al respecto, dijo que la ciudad necesita en el Concejo Deliberante “gente nueva, con ganas de trabajar, gente que esté cerca de los vecinos y vecinas, gente que escuche, que demuestre transparencia y, a su vez, compromiso y responsabilidad”.

Refiriéndose a la conformación de la lista, manifestó que “la gestión del intendente está integrada por muchos partidos, agrupaciones y vecinos que se organizan con intenciones positivas y con todos se llegó un consenso para que seamos nosotros los candidatos a concejales”.

En ese sentido, subrayó que “vamos a representar a una persona que tiene en claro la planificación de la Formosa que queremos y si hay algo que vamos a hacer es estar cerca de los vecinos y vecinas, generando herramientas y alternativas para seguir creciendo como ciudad”.

Contrapuso esa realidad alertando que “vendrán candidatos a presentar proyectos que se basan simplemente en discursos” y recordó que un candidato prometía “1000 cuadras de asfalto, pero nunca dijo cómo lo iba a hacer; por lo que es necesario que los vecinos y vecinas escuchen bien qué cosas dicen y les exijan que expliquen cómo harán lo que prometen”.

“Nosotros seguimos trabajando todos los días para mejorar los distintos sectores que fueron golpeados y creemos que en poco tiempo tendremos todos los eventos y actividades que generaban un movimiento económico muy importante para la ciudad”.

Por último, exhortó a vecinos y vecinas a seguir mirando hacia adelante, con un Municipio de puertas abiertas para seguir generando proyectos para la ciudad, “porque hoy tenemos que seguir generando propuestas reales y concretas, sin mentirle a la gente, porque las transformaciones se hacen con recursos y no con discursos y nosotros tenemos un horizonte y un proyecto, ese proyecto que lleva a José Delguy, Paula Cattaneo y Fabián Cáceres como candidatos a concejales por el sublema Valores Ciudadanos”.

