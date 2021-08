Delguy valoró el avance turístico en la ciudad: “Cada actividad está pensada para dinamizar la economía”

Compartir

El Subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad, José Delguy, visitó el piso de “Expres en Radio” donde valoró los avances en materia turística en la capital provincial, José Delguy, y aseguró que desde la Comuna con los diversos proyectos que van poniendo en escena “generamos un abanico de posibilidades para ir reactivando los distintos sectores de la ciudad”.

“Nos vemos en un momento importante de una Formosa que queríamos generar como un potencial turístico, como una ciudad que iba creciendo antes de la pandemia, hoy con la situación sanitaria, con los índices que fueron cayendo y a su vez más de las 500 mil dosis aplicadas en la provincia nos permiten nuevamente generar actividades en toda la ciudad y si hay algo que desde el día uno dijimos con el intendente Jofré, que proponía a todo el equipo municipal generar un abanico de posibilidades para ir reactivando los distintos sectores, por eso todos los fines de semana desde los viernes en adelante tenemos muchas actividades que ofrecer respetando siempre todos los protocolos y medidas sanitarias apuntando a la reactivación económica y familiar”, expresó.

Contó que los viernes se realizan ferias en barrio Guadalupe y en La Nueva Formosa que “ayudan a dinamizar a los distintos emprendedores que estuvieron frenados y hoy tenemos una gran cantidad de familias que están trabajando al respecto y con estas actividades”, dijo.

“Cada actividad que realizamos está pensada puntualmente para dinamizar la economía y en ese sentido, encontrar espacios de esparcimiento para que las familias tengan para disfrutar cada viernes, sábados y domingos. Los puntos de feria que realizamos quedarán fijos, antes de la pandemia teníamos distintas ferias barriales, veníamos haciendo muchos eventos que potenciaban esas ferias, sabemos que si bien la situación está bastante controlada, tenemos que pensar que la pandemia sigue estando, estas ferias se van a mantener en distintos barrios de la ciudad, la idea es ir incorporando cada vez más barrios, nosotros consideramos que es un pequeño apoyo a aquellos microemprendedores o a aquellos que empiezan a pensar un negocio y que de alguna o cierta manera esta ganancia les va a permitir salir de esta situación de necesidad, entrar a un polo comercial y porqué no al poco tiempo con nuestra ayuda, con capacitaciones, con el apoyo para la habilitación comercial, con el asesoramiento debido, tener locales habilitados generando fuentes de trabajo genuinas, creo que así como en el peronismo pregonaba la independencia económica también tiene que ser desde el sector privado con el apoyo hacia ellos”, destacó.

“Los argentinos tenemos el premio Nobel de cómo amañarnos en la situación económica, vivimos ciclos económicos donde nos pasan estas crisis, la inflación nos acecha, la Argentina tiene una situación bastante grave al respecto y tener la feria americana es una ayuda ante la necesidad ya que los vecinos encuentran distintos huecos para obtener esa ganancia y conseguir cosas mucho más baratas, por eso la feria del Antenor Gauna, del República Argentina”, enumeró.

Además adelantó que “el Circuito Cinco va a tener un punto en el 7 de Mayo que es la plaza saludable y demás, que va a ser uno de los puntos donde vamos a referenciar el sector turístico y queremos potenciar la gastronomía y el emprendedurismo a través de esa plaza , poner carros gastronómicos y potenciar y dinamizar la economía formoseña pero a su vez lo cultural y turístico. Nosotros consideramos que va a ser para nosotros un punto adicional donde se va a apoyar lo cultural y donde las familias formoseñas de la jurisdicción cinco van a disfrutar y se va a recuperar un espacio tremendo que ya tiene unos avances interesantes pero que no dimensiona todavía lo que va a ser ese punto referido a la feria, emprendedores, lugar recreativo que va a ser muy parecido al paseo ferroviario”.

En ese sentido explicó que quienes quieran formar parte de estos eventos, pueden comunicarse a través de las líneas que tiene la Municipalidad. “Todas las líneas de atención están abiertas para consultas, preguntas, dejan sus datos y nos comunicamos con ellos. También aquellos artistas que empiezan a circular y quieren participar, pueden escribir a través de las redes sociales”.

En cuanto a la gran concurrencia de formoseños cada fin de semana al paseo ferroviario, destacó que “desde que iniciamos eso, el proyecto final es un parque ferroviario donde tenemos la historia, lo recreativo, lo cultural y apuntamos a ese perfil turístico, no solo se arman los proyectos y se planifican, se necesitan los recursos para ejecutarlos. Estamos haciendo un trabajo interesante en determinar las zonas de estacionamiento, las zonas culturales, que van a tener un parador para hacer avistaje de aves, también sectores donde vamos a tener un teatrino, donde va a estar ubicada la parte cultural”, enumeró Delguy.

“La intención del intendente Jofré es ir recuperando y generando todo un espacio recreativo y que a su vez la historia vaya mezclada con distintos desarrollos tanto inmobiliarios como puntos gastronómicos que pueden seguir para potenciar el turismo en la ciudad”, explicó.

“Para ir mejorando necesitamos recursos y estamos posicionados sobre el camino del hacer, si hay algo que tenemos que ir determinando y cumpliendo son todos los proyectos de recupero de espacios, creo que la gestión del intendente Jofré se ha caracterizado en que se apuntó a que diversos sectores se hayan recuperado”, valoró.

Elecciones

En otro tramo de la nota, habló respecto a cómo ve a los precandidatos a diputados nacionales y realizó críticas hacia la oposición. “Hay muchos precandidatos que vienen haciendo campaña o usando la pandemia como campaña, este escenario político se viene viviendo desde hace tiempo, hicieron de la pandemia un uso político y aquellos que decían que era por los derechos de los formoseños en realidad lo estaban utilizando para hacer campaña electoral, hoy recién se está dinamizando lo político, la gente no quiere usar la política, salimos de una situación económica muy apretada donde lo que necesita la familia es esparcimiento, disfrute, llevar plata a su casa, hay muchos pedidos de trabajo”, aseguró Delguy.

“No he escuchado a los candidatos de la oposición decir propuestas que me generen un futuro mejor, al contrario, se prenden de la pandemia, del sistema de vacunación, de los problemas que tenemos todos, tenemos que salir de eso, tenemos que dar mensajes alentadores, hoy recién la economía está repuntando, estas cien obras que firmaron los intendentes con el gobernador nos van a permitir a nosotros repuntar en lo económico porque se genera un circulante de dinero que nos va a permitir mejorar los índices de consumo y de producción y eso es lo que venimos a hacer, vamos a estar en el camino del hacer siempre, creo que lo hemos demostrado en la gestión del intendente Jofré en el recupero de los espacios, en generar las ferias barriales, en las escuelas de arte y oficios para salir de esa situación de no tener trabajo, por lo menos es el primer paso”, aseguró.

Para finalizar, dejó un mensaje esperanzador a toda la población formoseña. “La economía ha repuntado, está teniendo un crecimiento, estas obras que vienen a producirse a través del gobierno de la provincia, del gobierno nacional y municipal van a beneficiar mucho el consumo interno y también generar fuentes de trabajo, desde el municipio estamos siempre sobre el camino del hacer”, culminó.

