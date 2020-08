Compartir

Hay un aumento de notorio de la delincuencia en la ciudad y que nadie lo diga no significa que no existe. Hay barrios de Circuito Cinco donde viven arrebatando carteras, robando motos, entrando a las casas. Los vecinos ya no sabemos qué más hacer para vivir en paz. Lo peor es que muchos de estos malvivientes ya cayeron por robo pero estuvieron presos dos o tres días. Las leyes son una locura en este país, todas beneficiosas para los ladrones.