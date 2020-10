Delincuentes ingresaron a una casa mientras todos dormían; robaron celulares y dinero

Compartir

Una familia del barrio Antenor Gauna sufrió un insólito robo cuando sus propios vecinos, entre los que hay mayores y menores de edad, ingresaron a robar en su domicilio en plena madrugada mientras todos dormían y se llevaron celulares con sus respectivos cargadores que estaban enchufados y una billetera que además de documentación, tenía 14 mil pesos.

En ese sentido el Grupo de Medios TVO dialogó con la damnificada quien contó lo ocurrido la madrugada de ayer cuando los malvivientes aprovecharon la ocasión e ingresaron al domicilio sin que nadie se diera cuenta.

“Estábamos durmiendo cuando entraron a la casa, la verdad es que recién a las 3:30 más o menos nos dimos cuenta de lo que había pasado, pero el robo habrá sido un rato antes, me robaron tres celulares nuevos, un inflador, una caja de CD de adentro de la pieza, a los celulares se los llevaron con los cargadores, también una billetera con 14 mil pesos que cobró su papá, según me dijo mi hija, ahí había documentos, carnet de conducir”, relató.

“La Policía anduvo toda la noche y nosotros también estuvimos despiertos hasta el amanecer, ellos allanaron y encontraron los teléfonos, todavía no sé si están en buenas condiciones porque estaban trabajando, lo que todavía no encuentran es la plata”, lamentó.

Sobre si le sorprende que sean sus propios vecinos los que le robaron, señaló que “no me sorprende, ya los conocemos, ellos siempre roban, andan por la calle, toman alcohol, toda la semana intentaron entrar a la casa de al lado, a la de la esquina y en mi casa ya habían intentado porque encontré el portón abierto y finalmente pudieron ingresar”.

“El policía nos dijo que aseguremos nuestra casa, que le ponga candado al portón y eso voy a intentar hacer, tengo todo, pero por ahí no suelo ponerle, pero ahora voy a tener que tomar medidas”, expresó.

Asimismo aseveró que entre los delincuentes “hay mayores y menores de edad, están incluidos todos desde el padre hasta los hijos menores”.

“Después de esto voy a vivir preocupada, creo que siempre nos van a estar molestando, vamos a tener que cuidarnos más todos en nuestra familia”, finalizó.

