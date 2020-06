Demanda por nacionalización de YPF se definirá en justicia de EEUU

Compartir

Linkedin Print

La justicia de Nueva York dispuso que la demanda millonaria por la nacionalización de la petrolera YPF continúe en los tribunales de los Estados Unidos, al desestimar un pedido de la República Argentina de proseguir el juicio en los tribunales nacionales.

La jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el planteo argentino de traer el juicio al país para que el mismo se dirima bajos leyes locales y por lo tanto ordenó a las partes que antes del 19 de junio presenten sus escritos estipulando cómo desean proceder con los próximos pasos del caso.

La demanda se inició en 2015, cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las compañías del argentino Grupo Petersen, titulares de un 25% de las acciones de YPF al momento de ser expropiadas, y desde entonces ya transitó por todas las instancias judiciales en Estados Unidos en favor de lo demandantes.

El último pedido de la Argentina a la justicia neoyorquina resultó el planteo de la aplicación de un “foro alternativo” adecuado para este litigio, en este caso la Argentina, lo cual fue tomado en consideración por la jueza.

Luego de haber pedido a las partes sus argumentos durante diciembre de 2019 y febrero de 2020, Preska encontró falta de mérito en el planteo argentino al considerar que “diversos factores de interés público y privado favorecen fuertemente los litigios en Nueva York”. En consecuencia, el Tribunal concluyó que “los demandados no han llevado su carga para demostrar que el equilibrio de conveniencia se inclina fuertemente” a favor del juicio en Argentina. De esta forma consideró que la “doctrina del forum non conveniens debe ser denegada”.

Asimismo, las partes deberán expresar “a más tardar el 19 de junio de 2020, acerca de cómo desean proceder”, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

La jueza Preska ahora pedirá medidas de prueba a las partes (lo que se conoce como discovery) y decidirá, en consecuencia, los términos y el alcance del juicio.

“Argentina perdió de esta forma toda las instancias ante la justicia de Estados Unidos, el último fue de la legitimidad de llevar el caso en el país, y ya no hay más instancias que pelear, por lo que Burford Cap y Eton Park, hoy mismo van a pedir cobrar” expresó el analista financiero Sebastían Maril, de Research for Traders.

Los litigantes del juicio podrían ser resarcidos por daño económico por la cifra de entre 1.700 millones de dólares a 9.000 millones de dólares, según estimó el analista, en virtud de las demandas solicitadas oportunamente.