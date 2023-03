La actriz decidió volver a vivir con su expareja sin importar que compartirá espacio con su actual esposa, Emma Heming

Muy pocas familias logran hacer sus diferencias a un lado por un bien común y las mujeres más importantes en la vida de Bruce Willis son un claro ejemplo de que el amor no desaparece, solo se transforma. Y es que Demi Moore -quien estuvo casada con el protagonista de Duro de matar durante aproximadamente 13 años- y Emma Heming -su pareja desde 2009- no solo se unieron para apoyar al intérprete cuando anunció su retiro del medio artístico por problemas de salud, también habrían hecho algo que casi imposible: decidieron vivir juntas con la intención de cuidarlo.

Fue durante la mañana de este miércoles 08 de marzo cuando el portal de noticia Daily Mail informó que la protagonista de Ghost, Striptease, Hasta el límite y Una propuesta indecente se habría mudado temporalmente a la casa que su exmarido comparte con su actual esposa y sus dos hijas menores: Mabel y Evelyn.

El portal estableció comunicación con los representantes de Demi Moore para confirmar la información y todo indica que es verdad, pues la actriz ha mostrado gran preocupación por su exesposo desde que se enteró que padece demencia frontotemporal. Incluso, una fuente cercana a la reconocida actriz estadounidense aseguró que su intención es quedarse hasta el final.

“Demi se mudó y no se irá hasta el final”, declaró una fuente para dicho sitio. Asimismo, confesó que la intérprete que cumplió 60 años en noviembre de 2022 no se ha despegado de su expareja por el duro proceso que está atravesando, incluso, se quedó varias veces en su casa, por lo que resultaba casi inevitable que terminara mudándose.

“Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido (…) Demi ha sido una roca para la familia y esta decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor”, dijeron los representantes de la actriz según información recuperada por Daily Mail.

El portal también recuperó la declaración que un representante de la intérprete estadounidense concedió para Radar. Según esta versión, la mudanza es un rumor. Sin embargo, son más fuertes las especulaciones que suenan a favor de las buenas intenciones que tendría Demi Moore con su exesposo y padre de sus tres hijas.

Emma Heming reflexionó

sobre la demencia frontotemporal

Fue a principios de marzo cuando Emma Heming recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una reflexión sobre la demencia frontotemporal, trastorno que padece su esposo Bruce Willis. Según contó, decidió hablar públicamente sobre la situación como medio para canalizar su dolor en algo informativo y al mismo tiempo usar una plataforma tan mediática para tratar de concientizar.

“Acabo de ver algo sobre mí consiguiendo mis cinco minutos, lo cual es genial. Lo que significa que estás escuchando. Así que me tomaré mis cinco minutos y los convertiré en 10 porque siempre voy a defender a mi esposo”, comenzó.

El video conmocionó a usuarios de Instagram y fanáticos de Bruce Willis, quienes no dudaron en mostrar su empatía con mensajes de cariño tanto para el famoso actor como para su esposa, exesposa e hijas. Y es que muchos internautas consideran que son un ejemplo de resiliencia y amor familiar.