El fin del amor. Demi Moore y Daniel Humm han puesto un punto y final a su noviazgo. La actriz y el chef suizo con estrella Michelin se separaron a menos de un año del inicio de su relación. “Ella está en un buen momento”, afirmó en diálogo con la revista People una fuente cercana a la protagonista de Ghost, la sombra del amor, tras la ruptura. Y agregó: “Está feliz y disfruta de sus hijos y de sus amigos”.

La estrella de 60 años oficializó su romance con el prestigioso cocinero en marzo con una publicación en su cuenta de Instagram, en donde aparece retratada junto a su ahora exnovio, a quien etiquetó en el posteo. Unos meses más tarde, en junio, Moore también difundió imágenes de ambos en los jardines de Versalles después de disfrutar de un exclusivo almuerzo a cargo del reconocido chef Alain Ducasse. Con ellos aparece Pilaf, el pequeño chihuahua de la estrella de Striptease, mascota que los ha acompañado en las distintas aventuras que emprendieron.

A mitad de año, Humm blanqueó su relación en las redes sociales con una foto de la pareja junto al artista Roni Horn y luego se los vio juntos en la final del Abierto de Francia. El 9 de mayo, el chef también dedicó a la actriz un conmovedor mensaje a través del cual le expresó su amor y su admiración. “Sos demasiado inspiradora y es maravilloso ser testigo de esa gracia y esa grandeza”, escribió. “No puedo estar más orgulloso de vos. Tu belleza infinita es profundamente conmovedora. Te amo”, agregó enamorado.

Daniel Humm es un aclamado cocinero y empresario gastronómico, dueño de uno de los establecimientos más trendy de Nueva York. Conocido en el mundo por su restaurante Eleven Madison Park, el hombre de 46 años abrió hace poco otro restaurante que lleva el nombre del hotel en donde está alojado, NoMad. Además está a cargo de la gastronomía en las otras cocinas de la cadena y es autor de varios libros. El empresario gastronómico también es uno de los cofundadores de Rethink Food, una organización sin fines de lucro comprometida con la creación de un sistema alimentario más equitativo y sostenible. Incluso durante la pandemia del coronavirus, en 2020, la organización pasó a servir alrededor de 3000 comidas al día a los socorristas y a las comunidades con inseguridad alimentaria en todo Nueva York. El chef tiene dos hijas y se ha mostrado en redes sociales muy acompañado por ellas.

Humm fue el primer amor que Moore hizo público, luego de su divorcio de Ashton Kutcher, con quien contrajo matrimonio en 2005 y se separó en 2013. Antes, estuvo casada con Bruce Willis, de 1987 a 2000, con quien tuvo a sus tres hijas: Rumer, de 33 años, Scout, de 30, y Tallulah, de 28. Su primer matrimonio, de 1980 a 1985, fue con el músico Freddy Moore, cuyo apellido adoptó como nombre artístico.

“Creo que es un proceso, para no sonar a cliché, pero en realidad es un proceso de aprender a amarte a vos misma, aceptando quién sos, tal como sos”, expresó hace un tiempo al hacer una profunda reflexión sobre sus matrimonios. “Cambié tantas veces una y otra vez para adaptarme a lo que pensé que alguien más quería… Estamos condicionados a trabajar para ser deseados, pero se supone que no debemos tener nuestros propios deseos”, comentó durante su visita al programa The Jess Cagle Show.

Moore cumplió 60 años la semana pasada y recibió el saludo de familiares y amigos, incluido el padre de sus hijas, Bruce Willis, y de su esposa, Emma Heming, quienes le dedicaron emotivas palabras en su día.

A principios de este año, la actriz de El primer año del resto de nuestras vidas se unió a sus hijas y a la esposa de Willis para anunciar el retiro de la estrella de Duro de matar en medio de su lucha contra la afasia. “Éste es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”, escribieron en conjunto en una declaración de Instagram en marzo y sumaron: “Estamos avanzando en esto como una unidad familiar sólida y queríamos contarle a sus fanáticos esto también porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como lo hacen ustedes para él”.

