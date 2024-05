Demichelis: «Esta noche anduvimos mejor y hasta pudimos abrir el marcador en el primer tiempo»

River Plate, ya clasificado, derrotó por 2-0 a Deportivo Táchira en el Monumental, en la sexta y última fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. Así, finalizó puntero de la zona H de la Copa y se convirtió en el líder de la tabla general, siendo el mejor de todos los primeros, lo que dejó conforme a Martín Demichelis, el técnico del Millonario.

El duelo era clave para el local. Un triunfo le iba a permitir ser el mejor de los primeros de la fase de grupos, ya que antes de empezar se enteró que Palmeiras solo igualó de local con San Lorenzo, en otra zona, y ya ningún equipo podía superarlo en la tabla general. Con el nuevo triunfo, River definirá todas las series de local hasta la final, que tendrá lugar en Buenos Aires en un estadio aún a designar por la CONMEBOL. Y vale mucho, ya que en el Monumental rinde mejor que en otros escenarios.

Demichelis, que recibió otra vez algunos silbidos, se mostró satisfecho con la victoria en la conferencia de prensa y contó cómo vivió la dura semana, tras la eliminación en la Copa Argentina ante Temperley, por la vía de los penales, y la posterior derrota con Argentinos Juniors en el Torneo de la Liga.

«Muchas veces es una dificultad tener tanta competencia seguida; sufrimos un golpe anímico por la caída ante Temperley por penales. Quisimos mostrar una reacción contra Argentinos, pero el segundo tiempo creo que fue de lo peor desde que estoy acá como técnico», aseguró el entrenador riverplatense.

«El grupo trabajó muy bien. Estos días le dije a Enzo Francescoli que veía en los entrenamientos que los jugadores se desvivían por dejar todo; eso demuestra que el plantel está vivo, acepta las situaciones malas. Nosotros somos los primeros en estar tristes, pero no quedaba otra que seguir mejorando y tratar de levantarnos. Esta noche anduvimos mejor y hasta pudimos abrir el marcador en el primer tiempo. Me gusta cuando el equipo tiene mucha posesión y llega con peligro. Busqué el equilibrio que nos venía faltando, buscando mejorar más y más para ser mejores», explicó.

«Hicimos una gran fase de grupos y esperemos seguir así, sosteniendo lo bueno y progresando en las cosas que debemos corregir. Comparada a la Libertadores del año pasado, llegamos mejor, clasificados de antemano, pero se viene una pausa y nos sentaremos con la secretaría técnica para ver lo que necesitamos. No es momento de hablar de un mercado de pases, no hice público nombres, pero suele pasar que muchos quieren venir, representantes buscan traerlos, pero eso lo hablo puertas adentro», aclaró Demichelis.

«Vi muchos partidos de la Copa, pero no tengo preferencias por ningún rival. Si querés ganar, le tenés que ganar a todos, al que se presente. Esto demostrado que acá en el Monumental somos fuertes y trataremos de hacerlo igual afuera de casa», comentó.

«Nadie esperaba un tropiezo, en el fútbol no se puede preveer nada, es así. Estamos bien, esperemos hacer algunos amistosos acá y prepararnos para tener otro muy buen semestre. Perderemos jugadores, porque estarán en la Copa América, pero queremos buscar la mejor puesta a punto para lo que sigue», dijo el DT.

A su lado, Matías Kranevitter comentó: «Este es un lugar especial, me crié en este club, estoy muy agradecido de las posibilidades que me da. Tenemos un plantel muy competitivo y hay que trabajar duro para poder ganarse un lugar. Me puse contento por volver a ser titular y más en nuestro estadio. Ganamos un partido importante, tuvimos una gran fase de grupos, pero igual eso no alcanza para nada. La Libertadores te demanda mucho trabajo y sacrificio, para tratar de llegar lo más arriba posible».