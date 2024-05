Demichelis: «Jamás hablé de los árbitros pero hoy se premió no jugar al fútbol»

River Plate empezó muy bien y finalmente empató 2-2 en la visita a Nacional, en Montevideo, por la cuarta fecha del Grupo H de la CONMEBOL Libertadores 2024. En conferencia de prensa, Martín Demichelis contó sus sensaciones y en esta oportunidad sí habló del árbitro, muy cuestionado.

Con la igualdad en Uruguay, el Millonario de Demichelis continúa primero en su zona, ahora con 10 puntos sobre 12 posibles. No pudo clasificarse este martes a los octavos de final, pero sigue firme arriba, con tres unidades sobre Nacional y le restan dos partidos en Buenos Aires, ante Libertad y el colista Deportivo Táchira.

Demichelis fue claro ante los medios. «Creo que fue evidente que vinimos a Uruguay a jugar contra un muy buen equipo. Jugamos bien. Jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hoy en los primeros 15 minutos del segundo tiempo se premió no jugar al fútbol», afirmó, serio, molesto.

«Romero tuvo una actitud antideportiva, la vio el árbitro en el VAR y solo le cobró amarilla. No se merecía seguir en el campo de juego. Todos en las redes sociales están mostrando y hablando de esto, de cómo le pegó a Paulo Díaz. Y por suerte no lo fracturaron a Aliendro. La falta de Lozano fue durísima, también mereció ser expulsado», expresó el entrenador de River.

«Se volvió intentando ser fuerte con nuestras propias armas. Fue una pausa larga y ellos empujaron con gente fuerte en el juego aéreo. Después del 2-2 empezamos a encontrar otra vez los espacios, pero igual estuvimos imprecisos en el último pase. Seguimos intentando y debemos sostener y mejorar eso», agregó Demichelis.

El DT fue consultado sobre las causas del empate. Y respondió: «El empate no tuvo nada que ver con un sistema. Hubiese sido un problema si nos habrían metido más goles seguidos… Estuvieron bien de arriba y tratamos de acomodarnos con Boselli. Igual pudieron empatarnos con doble cabezazo».

«Sacamos siete sobre nueve puntos de visitante y estamos bien. Seguiremos trabajando muy duro. Nuestros jugadores se levantaron después de haber quedado afuera en cuartos de final de la Copa de la Liga y demostraron otra vez que podemos ir a cualquier cancha y hacerlo bien», remarcó.

«Pasa que siempre se juzga con el resultado final; nos empató igual Talleres, pero pudimos dar vuelta los partidos contra Rosario Central e Instituto en Córdoba», explicó Demichelis.

Sobre los objetivos en la Libertadores, el DT no dudó: «Las dos cosas son importantes: poder clasificarnos primeros y sumar muchos puntos para ver si somos los primeros en la tabla general. No te asegura avanzar de rondas, pero es muy bueno poder ser el líder de nuestra zona. Ya tenemos 10 puntos sobre 12 y estamos por muy el buen camino».