Demichelis valoró la victoria de River: «Estuvimos muy enfocados en lo que queríamos hacer»

Martín Demichelis, entrenador de River Plate , habló tras la victoria en el debut por CONMEBOL Libertadores, frente a Deportivo Táchira y se mostró positivo por los tres puntos conseguidos como visitante en el estreno a pesar del cuestionado rendimiento del equipo.

«Creo que hoy estuvimos siempre muy enfocados en lo que queríamos hacer, en cómo llevar al rival al campo contrario y ser dominantes. Por ahí desaprovechamos las primeras que tuvimos que creo que sí fueron claras y después empezó a costar un poco más, pero nunca dejamos de estar dentro de lo que de lo que pretendíamos para el partido y la Copa Libertadores en el inicio y sobre todo visitante no es fácil. Así que dimos el primer paso muy bien ganando en una cancha en la que no creo que vayan a ganar los demás rivales», comenzó diciendo ‘Micho’.

Con respecto al tridente titular que alineó, con Borja como ‘9’ y Solari y Colidio por afuera, Demichelis valoró el trabajo de todos por una cuestión táctica que había considerado en la previa: «Nos dieron y mucho porque con ellos tres bien altos, Táchira tenía que retroceder a cinco jugadores, entonces en alguna otra parte del campo teníamos dos jugadores más para hacernos dominantes y sentirnos cómodos. Si rendir es que Solari elimine 5 ó 10 veces al marcador de punta, esos son uno contra uno, pero nosotros pensamos en lo global en lo colectivo, en lo funcional y desde esa comodidad que fue posicional nos pudimos hacer dominantes y nos encontramos muy cómodos».

Por otro lado, Demichelis fue consultado sobre el once inicial y, particularmente, por la ausencia de Claudio Echeverri y la preferencia por Nacho Fernández por sobre el juvenil: «Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga 11 jugadores van a protestar por quién no jugó, porque él estuvo en el banco. Nosotros teníamos planificado retroceder o replegar cuando el rival tenía la pelota en cuatro cuatro dos entonces ahí poner a Echeverri al lado de un 5 no es conveniente, ponerlo afuera como estaba no es conveniente el otro lado por Solari tampoco es conveniente», y añadió: «La Copa Libertadores muy difícil y sobre todo el primer partido entonces necesitas personalidad y necesitás líderes. Nacho (Fernández) es uno de ellos que ayuda en un montón de detalles que nos hacen mejores. Venimos de dos derrotas, no era fácil para para cualquiera salir a jugar y los partidos de Copa Libertadores hay que saber jugarlos, son partidos que suelen ser largos. Cuando Echeverri entró lo hizo bien y me quedo con eso: quizás si le hubiese tocado jugar del arranque no hubiera podido tener el rendimiento que tuvo. Son cosas hipotéticas, pero hay que quedarse con el vaso medio lleno y ver que River dio un buen paso hacia adelante. Arrancamos bien y conseguimos lo que veníamos a buscar», explicó.

Demichelis también se refirió a la pasada edición de la copa, donde se estrenaron sufriendo una derrota frente a The Strongest en la altura de Bolivia, e hizo su análisis: «Con respecto al año pasado sí arrancamos mejor, pero no sirve nada hacer un solo partido bien de los seis de la fase de grupos, así que con mucho humildad regresaremos a Argentina. Tenemos por delante un partido difícil que debemos corregir y sacar adelante para reacomodar el torneo local ante nuestra gente. No tengo ninguna duda de que estaremos a la altura el domingo y ojalá podamos aprovechar este embrión anímico y regalar un buen triunfo. Siempre hay cosas para corregir incluso aún en el triunfo, pero como dije antes veníamos de dos derrotas, entonces ni éramos tan malos ni somos tan buenos por haber ganado unos días después. Hay que corregir siempre; ya veremos el análisis de puertas adentro y veremos qué podemos hacer mejor», concluyó.