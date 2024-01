Demichelis y los números de Fonseca: cuando el dato sin contexto no suma

«Fonseca tuvo un buen debut. No es fácil, viene de un fútbol no tan competitivo como el nuestro. Pero es un chico acorde a River, con velocidad y buen pie. Tuvo 80 contactos de pelota con 70 pases buenos y ganó 10 de 13 duelos. Sus números marcan su partido».

Martín Demichelis eligió apoyarse en las estadísticas para respaldar la actuación que tuvo el uruguayo Nicolás Fonseca en el empate frente a Argentinos por el debut en la Copa de la Liga. En los últimos años, con el auge del Big Data y de la tecnología para realizar ese tipo de mediciones, las cifras tanto individuales como colectivas viven un momento de esplendor en el fútbol. El peligro que trae aparejada esta herramienta es que muchos la consideran una verdad absoluta y suficiente para el análisis. La realidad es que expuestos como simples números, no dejan de ser eso: números a los que les falta un mayor detalle y especificidad. Pero sobre todo, un contexto. En definitiva, un concepto.

¿Es lo mismo un pase de un arquero a un defensor, a dos metros de distancia y sin presión, que un pase filtrado de un volante a un delantero, en espacios reducidos, rodeado de rivales y en el último tercio del campo? En la estadística general, ambos pases contabilizan igual: uno. En el Mundial de Rusia 2018, en el partido entre España y la selección anfitriona, Sergio Ramos batió el récord de pases correctos hasta ese momento en la historia de las copas del mundo: 174 en 90 minutos. El 90% de esos pases fueron a David De Gea (su arquero), a Gerard Piqué (compañero de zaga) y a Sergio Busquets (volante central). Todos toques ante un rival que prefirió no ir a presionar alto y esperar en su propio campo.

La cantidad no implica calidad. Y muchos dentro del ambiente del fútbol suelen confundir un dato con una sentencia. En tiempos de sobreabundancia de partidos hay varios que evitan sentarse a mirar los 90 minutos y creen que observar luego las estadísticas alcanza para opinar con fundamentos. Jugar bien o mal no pasa por dar mil pases. Incluso, a veces, puede ocurrir que un pase computado como bien dado (que es objetivamente cuando la pelota le llega a un compañero) podría ser malo según el contexto. Quizá, en ese momento puntual, la jugada pedía un remate al arco o un pase a otro compañero que se encontraba mejor posicionado.

En el análisis del pase influye la calidad. Un pase en ventaja es cuando el compañero que recibe se encuentra en posición y situación para progresar en el campo o realizar una acción beneficiosa inmediata para su equipo. Hay pases que estadísticamente son correctos pero el receptor está de espaldas, con una marca encima, y no tiene otra opción que devolver ese balón. Se insiste: el contexto es determinante para el análisis del juego.

Los números de Fonseca

Volviendo a River y a los argumentos de Demichelis, los números que dio el DT carecieron de rigor. Fonseca tocó 80 pelotas, sí. Pero no dio 70 pases bien. Fueron 53 sobre 62 intentos (85% de efectividad). En dicho rubro fue el tercer mejor jugador de River, detrás del 93% de Enzo Díaz (50 sobre 54) y del 92% de González Pirez (34 de 37). En cuanto al rubro duelos, ganó 11 sobre 14, un buen porcentaje. ¿Son datos importantes? Sí. ¿Explican así su partido? No. Por eso, vayamos a algo más específico gracias al aporte de Opta Stats-Perform:

1) De esos 62 pases intentados, más de la mitad (37) los dio en campo propio, donde fue un poco menos efectivo (81%).

2) Del total de sus pases, el 35% fueron hacia adelante, el 50% a los costados y el 15% restante hacia atrás. Un detalle: de los que fueron para adelante, el 67% los hizo desde el tercio defensivo de River. Es decir, en campo propio.

3) Fue el que más duelos protagonizó de todos los jugadores de River. Ganó el 69%. Aclaración importante: se denomina duelo a una disputa por el balón, no sólo a una pelota dividida en la que llegan dos rivales a disputarla. Si un jugador tiene la pelota, lo marcan y consigue superar esa marcación, se computa como duelo ganado. En cuanto a los duelos aéreos, Fonseca disputó dos y perdió ambos.

4) En total sumó siete recuperaciones de pelota, detrás de Nacho Fernández, que recuperó 13, y de Aliendro, 10.

Más allá de la opinión de Demichelis y de los que vieron el partido, hay cuestiones propias del juego que no siempre se reflejan en las estadísticas. Por ejemplo: el gol de Borja. En la previa hay un buen pase filtrado de Aliendro para Nacho Fernández, que toca de primera para el atacante. En esa jugada puntual no participa Colidio, pero si uno observa el nacimiento de la acción que finalizaría en el 1-0 del colombiano, sí tuvo una participación destacada al ir a presionar de manera orientada al arquero de Argentinos y forzarlo al pelotazo sin sentido.

Por último, la posición (volante central) y el tipo de juego de River (de tenencia) influyen también en el porcentaje de efectividad y en la cantidad de toques que tuvo Fonseca en el partido. En general, River es un equipo que suma más pases que el resto. Esos pases suelen ser más cortos, por la idea de un juego más elaborado y combinativo, por lo que la eficacia termina siendo más alta también. Ese contexto también merece ser analizado.

Las métricas se volvieron más específicas y rigurosas en los últimos tiempos como para poder definir más detallamente la incidencia de un jugador en el partido. Hoy existen xT (Expected Thread) y xA (Expected Assists) para realizar mediciones más precisas. La evolución del juego y del análisis también van de la mano con una superación constante de la captura de datos estadísticos. Y que eso permita que el número a comunicar (como en este caso hizo Demichelis) no sea algo tan relativo y sin contexto.