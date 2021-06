Demoraron a 12 motoqueros que alteraban la paz social y ponían en riesgo la seguridad vial

Compartir

Durante operativos de cuidado y protección, la Policía demoró a 12 jóvenes por poner en riesgo la seguridad vial y se secuestraron las motocicletas; mientras que en sede policial se confeccionaron las actuaciones procesales con intervención de la justicia.

En el marco de las políticas públicas de seguridad vial, la Policía articula acciones con los recursos humanos y logísticos de la Institución para desalentar las costumbres o actitudes que pongan en peligro la vida de las personas en calles, avenidas y rutas, en cumplimiento a lo normado en la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La Policía sacó de circulación 12 motocicletas cuyos conductores ponían en riesgo sus vidas, la de terceros y la seguridad del tránsito.

Además, uno de ellos dio positivo a la prueba de alcohotest y ninguno tenía permiso de circulación, ni era personal esencial.

Estas acciones se desarrollan en consonancia con el protocolo sanitario dispuesto por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, por lo que la Policía lleva adelanta una serie de tareas preventivas para evitar la circulación de personas que no son consideras esenciales, sin descuidar la seguridad pública.

Se incrementaron las acciones de cuidado y protección, como así los operativos de control con mayor presencia en las calles, con la única finalidad de sensibilizar a la ciudadanía ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

También se busca desalentar actitudes que pongan en peligro la salud y la vida de las personas, por lo que se llevan a cabo diversos operativos en la ciudad capital, de manera coordinada y conjunta por las distintas dependencias policiales de la Unidad Regional Uno, Comando Radioeléctrico Policial, Cuerpo de Tránsito y Sección Motorizada Alacrán.

La fuerza provincial, a través de los controles, reduce la posibilidad que jóvenes –mayores y menores-, se agrupen y circulen por las distintas arterias de la ciudad en motocicletas, incumpliendo las normativas vigentes, haciendo caso omiso a los semáforos, desplazándose a velocidades no permitidas, con ruidos molestos y alteración de la paz social, lo que representa peligro a la seguridad del tránsito.

En la madrugada del viernes, efectivos de la Sección Motorizada Alacrán detectaron que un hombre con un acompañante se desplazaban en una motocicleta por el barrio Don Bosco, de esta ciudad. Ambos fueron demorados y se constató que el conductor se desempeñaba como delivery, actividad habilitada sólo hasta las 23 horas, sin contar con el permiso de circulación, licencia de conducir, papeles del rodado, seguro, ni luces reglamentarias.

Se realizó el acta de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, quedando la moto fuera de circulación; además se les notificó acta de infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Similar intervención se concretó esta madrugada sobre la avenida 9 de Julio, a pocos metros de su intersección con la avenida Napoleón Uriburu, otro sujeto se desplazaba en forma zigzagueante al mando de una motocicleta, motivando que sea interceptado para verificar su situación.

Se solicitó colaboración al personal del Cuerpo de Tránsito, se realizó la prueba de alcohotest, arrojando positivo con una graduación de 1,56 g/l, ante esa situación se realizó el acta de infracción a la Ley Nacional de Tránsito y la moto quedó fuera de circulación.

La tercera intervención se realizó sobre la avenida Néstor Kirchner, en inmediaciones al mercado frutihortícola, donde efectivos del Cuerpo de Tránsito de la Policía detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por un joven que tenía como acompañante a una mujer, dado que hacía maniobras peligrosas con cruces de semáforos en rojo.

Por ultimo lograron demorar a un total de nueve jóvenes que se desplazaban por avenida Néstor Kirchner, estos no justificaban su permanencia en la vía publica conforme las medidas sanitarias vigentes, además realizaban maniobras peligrosas “picadas”, por lo que sus rodados quedaron fuera de circulación.

Ninguno de los dos infractores tenía permiso para circular, no eran personas consideradas esenciales, no tenía las documentaciones obligatorias para circular en una motocicleta y eran reincidentes por contar con varias actas de infracción al DNU.

