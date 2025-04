Demoras en los patentamientos de motos afectan al sector y distorsionan estadísticas de ventas

Fredy Vera, propietario de Vera Motos, expresó su preocupación en una entrevista con el Grupo de Medios TVO por la situación que atraviesa el sector de las motocicletas en relación al registro de nuevas unidades. Según explicó, se están viviendo serios inconvenientes administrativos a nivel nacional que afectan directamente a los concesionarios y a los compradores.

«Estamos con muchos inconvenientes en la parte de registro de las unidades, viene con un fuerte retraso de varios meses. Tal es así que la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor emitió un comunicado donde se permite circular hasta seis meses sin patentamiento de las motos», explicó Vera.

La situación, según el empresario, está lejos de resolverse en el corto plazo. “Pensamos que recién hacia fin de año podríamos tener algún tipo de recuperación en lo que respecta a esta cuestión”, agregó.

Otros inconvenientes

Vera detalló que el problema no se limita únicamente a los tiempos administrativos, sino que involucra una serie de factores estructurales. “Todo comenzó con el cierre de varios registros, la implementación del RUNA —un sistema que permitiría registrar desde el concesionario y que hasta ahora no funciona—, sumado a la falta de insumos como chapas patentes y cédulas verdes. Todo esto está totalmente retrasado», indicó.

Debido a estos inconvenientes, el empresario advirtió que las estadísticas actuales de ventas no reflejan la realidad: “Las ventas de motos son superiores a lo que se dice porque no pudimos registrar. Esto ocurre en todo el país y estamos trabajando para ver cómo se puede solucionar, pero no está en manos de los concesionarios, sino en quienes deben proveer los insumos, y ellos también están en crisis”.

Mientras tanto, los concesionarios y usuarios esperan respuestas concretas por parte de los organismos nacionales, ya que el panorama, por el momento, no presenta señales de mejora inmediata.