Dengue: Desarrollo Humano informó de una nueva semana con casos estables en la provincia

En una nueva semana del parte epidemiológico del dengue, el reporte semanal muestra cifras similares a las de la semana anterior. De todos modos, desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa (MDH), reiteran la importancia de sostener las medidas preventivas como limpiar patios, eliminar recipientes con agua y aplicar larvicidas, especialmente en esta temporada de lluvias.

El Gobierno de Formosa, informó este sábado 8 de noviembre, que se han realizado 4798 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultado positivo a dengue.

Dos de ellos corresponden a la ciudad de Formosa y uno a El Espinillo.

Indicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital ni pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia. Tampoco hay fallecidos por dengue.

Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes fueron en total 18 y los datos acumulados de la provincia al día de hoy son 1468 casos diagnosticados desde el 1º de enero de 2025.

Además, los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2; y ningún fallecimiento por dengue desde el 1º de enero de 2024 a la fecha.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, 4142 viviendas fueron bloqueadas por control focal realizado; 7137 visitadas; 2255 viviendas cerradas; en 740 donde se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 576 se erradicaron larvas del mosquito.

Repelentes

Asimismo, la provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed fue de 4142; y para la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti fueron afectadas 359 personas.